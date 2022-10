L’UE dévoilera sa mission de formation en Ukraine et son soutien au fonds d’armement

L’objectif est de former près de 15 000 soldats ukrainiens dans un certain nombre de pays de l’UE, principalement la Pologne et l’Allemagne, ont indiqué les responsables. Cela ira de la formation militaire standard à l’instruction spécialisée, en fonction des besoins de l’Ukraine. L’UE espère qu’il sera opérationnel d’ici la mi-novembre.

BRUXELLES – L’Union européenne devrait annoncer la semaine prochaine qu’elle met en place une mission d’entraînement militaire en Europe pour des milliers de soldats ukrainiens et fournira environ un demi-milliard d’euros (dollars) supplémentaires pour aider à acheter des armes pour le pays déchiré par la guerre, diplomates et les responsables ont déclaré vendredi.

Plusieurs pays de l’UE et de l’OTAN aident déjà à former les forces armées ukrainiennes sur une base bilatérale, mais les diplomates ont déclaré que cela serait plus rentable et efficace – avec une structure de commandement centralisée mieux à même de répondre aux besoins de l’Ukraine – lorsqu’il s’agit d’un effort collectif. .