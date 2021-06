L’UE dévoile un portefeuille d’identité numérique pouvant être lié aux coordonnées bancaires, au permis de conduire et à d’autres services des citoyens

Les 450 millions de citoyens de l’UE pourront utiliser le service pour déposer des déclarations de revenus, ouvrir des comptes bancaires, s’inscrire dans des universités et associer leur identité numérique nationale à leur permis de conduire, ont déclaré des responsables lors d’une conférence de presse jeudi.

Les portefeuilles ne sont pas obligatoires et les gens pourront choisir les aspects de leur identité, de leurs données et de leurs certificats qu’ils partagent avec des tiers, a déclaré la Commission.

L’exécutif de l’UE a demandé aux États membres de mettre en place le système technique et les lignes directrices qui sous-tendent le programme d’ici septembre 2022, et de commencer immédiatement les travaux préparatoires.

Malgré les assurances de Bruxelles sur la sécurité du projet, l’eurodéputé roumain Cristian Terhes a exprimé son opposition aux projets.

S’adressant au journal Express, il a averti que le portefeuille d’identité numérique à l’échelle du bloc était un signe que l’UE se transformait en un « immense camp de concentration dirigé par des eurocrates » utilisant un « Système de style centralisé Big Brother. »

Il a également soulevé des craintes en matière de sécurité, notamment que le système pourrait être pénétré et que l’UE « veut « prendre soin » de nos mots de passe, identifiants, cartes de crédit et autres données financières et personnelles. »

Margrethe Vestager, chef de file de la Commission en matière de technologie numérique, a déclaré que le programme est « sécurisé et transparent ».

« Les citoyens de l’UE s’attendent non seulement à un niveau élevé de sécurité, mais aussi à la commodité » a déclaré le chef de l’industrie de la Commission, Thierry Breton.

L’UE a déclaré que les portefeuilles d’identité numérique pourraient rapporter jusqu’à 9,6 milliards d’euros (11,7 milliards de dollars) de revenus supplémentaires au bloc et générer jusqu’à 27 000 nouveaux emplois sur cinq ans.

