L’UE dévoile un plan pluriannuel massif pour reconstruire l’Ukraine

L’Union européenne a dévoilé cette semaine une proposition massive de 55 milliards de dollars sur plusieurs années pour reconstruire l’Ukraine alors que la guerre avec la Russie fait toujours rage.

À la veille de la conférence sur la relance de l’Ukraine à Londres mercredi, la Commission européenne a annoncé une proposition d’instrument de financement dédié prévoyant jusqu’à 50 milliards d’euros (55 milliards de dollars) de 2024 à 2027, « pour aider l’Ukraine à résister à l’agression et à reconstruire un , pays prospère. »

La Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, a déclaré que la nouvelle « facilité pour l’Ukraine » soutiendra « les efforts de l’Ukraine pour maintenir la stabilité macrofinancière, promouvoir la reprise et moderniser le pays tout en mettant en œuvre des réformes clés sur la voie de son adhésion à l’UE », comme ainsi que « soutenir la transition vers une économie verte, numérique et inclusive qui s’aligne progressivement sur les règles et normes de l’UE ».

La facilité ouvre également la possibilité d’utiliser les contributions d’autres donateurs ainsi que les revenus générés par les avoirs russes gelés et immobilisés en tant que contribution au redressement et à la reconstruction de l’Ukraine, selon la commission, qui a noté que « des travaux sont en cours sur l’utilisation éventuelle d’actifs russes atouts pour le relèvement et la reconstruction de l’Ukraine.

L’ERREUR COMPTABLE DU PENTAGON SURESTIME LA VALEUR DES ARMES ENVOYÉES EN UKRAINE DE 6,2 MILLIARDS DE DOLLARS

Une évaluation conjointe entre le gouvernement ukrainien, le Groupe de la Banque mondiale, la Commission européenne et les Nations Unies a estimé en mars que le coût de la reconstruction et du relèvement en Ukraine est passé à 411 milliards de dollars (383 milliards d’euros) au cours de la première année depuis le début de l’invasion russe. .

Le projet de plusieurs milliards d’euros révélé par la commission mardi est le premier grand groupement économique à décrire un plan de financement pluriannuel détaillé pour la reconstruction de l’Ukraine.

Pendant ce temps, les alliés de l’Ukraine ont promis mercredi plusieurs milliards de dollars d’aide non militaire pour reconstruire ses infrastructures ravagées par la guerre, lutter contre la corruption et aider à préparer l’adhésion à l’Union européenne.

Soulignant l’ampleur de la tâche, les diplomates et les dirigeants politiques présents à la Conférence sur la relance de l’Ukraine à Londres ont exhorté les entreprises du secteur privé à investir et à relancer une économie meurtrie par près d’un an et demi de guerre. Des délégués de plus de 60 pays ont assisté à la conférence, qui est à la fois un forum de collecte de fonds et un message à la Russie que les alliés de l’Ukraine sont là pour le long terme.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis accorderaient plus de 1,3 milliard de dollars d’aide nouvelle, dont plus de 500 millions de dollars pour restaurer et améliorer le réseau énergétique ukrainien.

Avant la conférence, Blinken a déclaré que l’Ukraine d’après-guerre aura besoin de « l’économie la plus forte possible, la démocratie la plus forte possible » afin d’attirer les investissements dont elle aura un besoin urgent. Il a également souligné les efforts de lutte contre la corruption, affirmant qu’une partie de l’argent américain ira à la modernisation des ports et des infrastructures frontalières et à la numérisation des procédures douanières pour réduire la corruption.

LE PRÉSIDENT ZELENSKYY CONFIRME LE DÉBUT DE LA CONTRE-OFFENSIVE CONTRE LA RUSSIE

En plus du soutien de 50 milliards d’euros (55 milliards de dollars) de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen jusqu’en 2027, la Grande-Bretagne a promis 240 millions de livres (305 millions de dollars) d’aide et 3 milliards de livres (3,8 milliards de dollars) de garanties de prêt de la Banque mondiale pour l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui s’est adressé aux délégués par vidéo, a déclaré que son pays avait besoin d’action.

« Nous devons passer de la vision aux accords et des accords aux projets réels », a-t-il déclaré. « Nous n’attendons que le courage des dirigeants de l’alliance pour reconnaître politiquement cette réalité. »

Beaucoup disent que l’Ukraine a besoin de l’équivalent du plan Marshall qui a aidé à reconstruire l’Europe après la Seconde Guerre mondiale. Son infrastructure avait été décimée par les attaques russes avant même l’effondrement du barrage de Kakhovka ce mois-ci après qu’une explosion a inondé quelque 25 000 acres de terre et déplacé des milliers de personnes.

La conférence de mercredi vise à mobiliser les investissements du secteur privé. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que BT, Virgin, Philips et Hyundai Engineering faisaient partie des plus de 400 entreprises de 38 pays qui se sont engagées à investir en Ukraine.

Politique signalé ce BlackRock et JPMorgan Chase travaillent avec le gouvernement ukrainien sur un nouveau fonds de développement qui engagerait des capitaux d’amorçage pour des projets de reconstruction et de reconstruction.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« La reconstruction est déjà en cours. Cela fait partie de notre résistance », a déclaré à Politico Oleksandra Azarkhina, vice-ministre ukrainienne chargée des communautés, des territoires et du développement des infrastructures. « L’Ukraine a besoin d’aide, pas seulement sur le champ de bataille, mais en termes d’investissements privés et publics. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.