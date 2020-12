BRUXELLES – Avec peu de progrès dans les négociations avec la Grande-Bretagne sur ses futures relations avec l’Union européenne, la Commission européenne a publié jeudi quelques mesures d’urgence pour aider à se préparer à un éventuel Brexit sans accord. le les mesures, qui dépendent d’un accord mutuel avec la Grande-Bretagne, maintiendraient essentiellement les réglementations en vigueur pour les voyages aériens et routiers et les droits de pêche pendant six mois, ce qui laisserait le temps de prendre de nouvelles dispositions. L’intention est d’éviter le chaos immédiat le 1er janvier, avec des avions non autorisés à voler ou à atterrir et le transport routier paralysé. Le Premier ministre britannique Boris Johnson est venu à Bruxelles mercredi soir pour un dîner tendu avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour tenter de briser l’impasse des négociations avant la fin de la période de transition le 31 décembre. la réunion a produit seulement un accord pour poursuivre les pourparlers au moins jusqu’à dimanche. La perspective d’un accord se rétrécissant et le temps s’écoulant rapidement, compte tenu de la nécessité de ratifier tout pacte, Mme von der Leyen a subi des pressions de la part de certains États membres pour publier certaines des mesures d’urgence que la Commission s’est préparées depuis longtemps à régler les problèmes comme les voyages aériens et routiers dans le cas où la Grande-Bretagne quitterait le bloc sans accord.

Les responsables européens avaient hésité à prendre une telle mesure, pensant que cela pourrait rendre une sortie sans accord plus acceptable pour les Britanniques. Mme von der Leyen a déclaré jeudi que si les négociations se poursuivaient, «rien ne garantit que si et quand un accord est trouvé, il peut entrer en vigueur à temps». «Notre responsabilité est de nous préparer à toutes les éventualités, y compris de ne pas avoir conclu d’accord avec le Royaume-Uni le 1er janvier 2021», a-t-elle déclaré. «C’est pourquoi nous proposons ces mesures aujourd’hui.»

La Commission propose quatre règlements à l’approbation des États membres et du Parlement européen pour régir les relations en cas d’échec de ces négociations. L’un maintiendrait les services aériens de base pendant six mois de plus; un autre prolongerait la validité des certificats de sécurité des aéronefs; un troisième ferait de même pour le transport routier de marchandises et de passagers; et le dernier garantirait l’accès réciproque des navires de pêche aux eaux des uns et des autres jusqu’à ce qu’un nouvel accord de pêche puisse être conclu.