L’UE désespérée par le gaz a des yeux pour l’Algérie, mais Washington joue la méchante belle-mère

Confrontée à une crise énergétique, la France se tourne vers une ancienne colonie qui n’est peut-être pas trop désireuse de raviver une relation abusive

Pour l’UE en manque d’énergie, l’Algérie n’est plus une métaphorique fille d’à côté. Elle est soudainement devenue une bombasse qui est poursuivie par tous ses anciens camarades de classe divorcés lors de la réunion du lycée.

Il y a tout juste un an, le président français Emmanuel Macron pouvait à peine prendre la peine de donner l’heure à l’ancienne colonie française d’Afrique du Nord. Il était généralement considéré comme acquis qu’Alger continuerait à pomper du gaz pour l’Union européenne en tant que troisième fournisseur de gaz naturel du bloc après la Russie et la Norvège. Macron a même accusé le pays «système politico-militaire » d’inciter “haine envers la France. Il est allé jusqu’à demander, «Existait-il une nation algérienne avant la colonisation française ? C’est la question.” Cela ressemble beaucoup à la rhétorique que quelqu’un entend lorsqu’il est dans une relation d’exploitation, “Tu n’étais rien avant que j’arrive et que je commence à profiter de toi.” Mais maintenant que l’UE subit un divorce acrimonieux avec l’ancienne Russie, la Russie, son air a certainement changé.

Cette semaine, la Première ministre française Elizabeth Borne s’est rendue en Algérie avec 16 ministres français pour un «Coopération économique” voyage. L’augmentation de l’approvisionnement en gaz de la France a été «pas sur la table,» selon son bureau. Je suppose qu’elle attend le troisième rendez-vous, comme un gentleman, avant de sauter partout dans le gaz de l’Algérie. Mais ce moment pourrait arriver rapidement puisque le premier rendez-vous du pays avec ses nouveaux charmeurs français était avec Macron lui-même il y a à peine six semaines. Il n’a pas mentionné le gaz à l’époque, mais le fait qu’il se soit présenté au rendez-vous avec le PDG de la multinationale de l’énergie basée à Paris, Engie, a laissé entendre son réel intérêt. De même, le commissaire européen à l’énergie devait justement assister à une conférence dans le pays lors du déplacement de la délégation française.

Officiellement, la cour française d’Alger est une question de réconciliation et de réparation. “Désolé, je vous ai ignoré et j’ai profité de votre gentillesse plus tôt. Que diriez-vous de me donner une chance ? J’ai changé!« Bien sûr, l’Europe a bel et bien changé. Il frappe maintenant aux portes du monde entier dans le but de libérer de nouveaux approvisionnements en gaz alors que son économie commence à s’effondrer sous la flambée des prix de l’énergie, le rationnement et les menaces de panne d’électricité – et l’automne a à peine commencé, sans parler de l’hiver.

Pour avoir une idée de la gravité des choses, la semaine dernière, Borne a tenu une conférence de presse pour présenter un “sobriété énergétique» plan pour tous les secteurs de la vie quotidienne des Français, des entreprises et du sport au logement, à l’industrie et aux services publics. “La sobriété est un concept simple : des économies choisies plutôt que des coupures subies,», a déclaré Borne. “En fonction de notre consommation et de la météo, nous saurons alors si nous avançons au bon rythme et dans le bon sens.« Le gouvernement, comme d’autres à travers l’Europe, a déjà fixé des limites de chauffage et de refroidissement. En France, une personne dépassant la température de 19 degrés Celsius pour son domicile pourrait théoriquement s’exposer à une amende de 1 500 € selon le code pénal français, et de 3 000 € en cas de récidive.

Mais malheureusement pour l’Europe, Alger a longtemps maintenu une position officiellement non alignée et ne semble pas trop encline à se jeter totalement et exclusivement dans les bras de l’Europe et de l’Occident, surtout maintenant qu’elle a d’autres options pour diversifier ses intérêts dans un monde de plus en plus multipolaire. monde. Pour cela, elle a renforcé la coopération bilatérale avec la Chine et son allié historique la Russie qui l’ont aidée à obtenir son indépendance vis-à-vis de la France. Et il a parfaitement le droit de le faire.

Pour compliquer davantage les efforts de séduction de la France et de l’UE, sa belle-mère, l’Amérique, n’aime pas que l’Algérie ait des liens avec la Russie et semble vouloir étouffer dans l’œuf tout approfondissement des relations UE-Algérie. À cette fin, les États-Unis envisagent maintenant de sanctionner l’Algérie pour un accord d’armement de 7 milliards de dollars avec Moscou qui a été signé l’année dernière. C’est sûrement une pure coïncidence si ce n’est que maintenant que l’Europe se présente de plus en plus aux portes de l’Algérie avec des fleurs que ces menaces de sanctions se matérialisent soudainement. “Tout pays continuant à soutenir la Russie en ce qui concerne son conflit en Ukraine en ce moment, sa violation injuste et illégale de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine, serait profondément problématique”, a-t-il ajouté. a déclaré le principal porte-parole adjoint du département d’État américain, Vedant Patel, lorsqu’on lui a demandé de commenter une lettre bipartite exigeant des sanctions contre des responsables du gouvernement algérien envoyée par des membres du Congrès au secrétaire d’État Antony Blinken.

De telles sanctions ne toucheraient pas seulement l’Algérie. Partout où va la diversification économique de l’UE loin de la dépendance américaine, des sanctions semblent suivre. Ce fut le cas avec l’Iran et l’approvisionnement en gaz du bloc depuis la Russie via le nouveau gazoduc Nord Stream 2, par exemple. Et tout cela survient à un moment où certains dirigeants européens commencent à faire du bruit suggérant que les États-Unis profitent de la dépendance accrue de l’UE vis-à-vis du gaz naturel américain après avoir sanctionné son approvisionnement depuis la Russie. “Certains pays, dont certains sont considérés comme des amis, pratiquent des prix partiellement astronomiques,” Le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, a déclaré dans une interview au début du mois. “Les États-Unis nous ont approchés lorsque les prix du pétrole étaient élevés, ce qui a entraîné une libération des réserves nationales de pétrole également en Europe. Je pense que ce type de solidarité fonctionnerait également bien pour faire baisser les prix de l’essence.

Bonne chance avec cette mendicité comme stratégie. Jusqu’à ce que l’UE cesse de laisser Washington prendre les devants et se mêler de ses relations, elle ne pourra jamais trouver le vrai bonheur et la prospérité – avec l’Algérie ou n’importe qui d’autre.