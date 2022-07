Le “Sud global” ne rejoindra pas l’Occident dans son action punitive contre la Russie, a déclaré le plus haut diplomate de l’UE

De nombreux diplomates du G20 sont plus préoccupés par leurs propres intérêts nationaux que de punir la Russie avec des sanctions économiques pour avoir attaqué l’Ukraine, a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell. Il a affirmé que l’Occident était accusé de doubles standards et n’avait pas réussi à gagner un “Bataille de récits» par rapport à l’Ukraine.

“La bataille mondiale des récits bat son plein et, pour l’instant, nous ne gagnons pas”, Borrell a fait remarquer dimanche dans un article de blog décrivant sa participation à la réunion de la semaine dernière des ministres des Affaires étrangères du G20 en Indonésie. La solution, dit-il, est de “Engagez-vous davantage à réfuter les mensonges russes et la propagande de guerre.”

Certains diplomates du G20, a déploré Borrell, étaient plus préoccupés par “les conséquences de la guerre pour eux-mêmes” que de poursuivre le présumé coupable.

Les autres “se plaindre de ‘deux poids deux mesures’ ou simplement vouloir préserver leurs bonnes relations bilatérales avec la Russie.”

Il a dit que les ministres du G20 du “Sud mondial” était d’accord en principe avec l’objectif de protéger l’intégrité territoriale de l’Ukraine, mais a refusé de soutenir la réponse occidentale. La campagne anti-russe menée par les États-Unis consiste à armer l’Ukraine avec des armes de plus en plus lourdes et à sanctionner la Russie dans l’espoir qu’elle cédera à la pression en raison des dommages militaires et économiques. Washington a déclaré un “défaite stratégique” de Moscou comme objectif ultime en Ukraine.















La Russie a déclaré que son opération militaire était une question de sécurité nationale et qu’elle se poursuivrait. Les sanctions n’ont jusqu’à présent pas réussi à déclencher un effondrement de l’économie russe, contrairement à ce qu’avaient espéré certains politiciens occidentaux.

Borrell a réitéré les affirmations selon lesquelles la Russie était responsable de la flambée des prix mondiaux de l’énergie et des denrées alimentaires – ce que Moscou nie – et a déclaré que le recours à la force ne devrait pas être normalisé ou toléré.

La flambée des prix de l’énergie aurait permis à Moscou de récolter des revenus records grâce au commerce du pétrole avec des pays comme la Chine et l’Inde.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Petro Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.