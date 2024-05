L’UE dénonce le retrait « inacceptable » par la Russie des bornes frontalières avec l’Estonie

L’Union européenne a dénoncé vendredi le retrait par la Russie des bouées marquant la frontière avec l’Estonie sur le fleuve Narva.

« Cet incident frontalier s’inscrit dans un schéma plus large de comportements provocateurs et d’actions hybrides de la part de la Russie, y compris sur ses frontières maritimes et terrestres dans la région de la mer Baltique. De telles actions sont inacceptables », a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, dans un communiqué.

L’Estonie a déclaré jeudi que les gardes-frontières russes, lors d’une opération menée avant l’aube, avaient retiré les bouées de la rivière Narva qui sépare les deux voisins.

Depuis que la Russie a lancé son invasion totale de l’Ukraine en février 2022, les tensions avec Moscou se sont accrues au sujet de cette zone frontalière.

La Russie a contesté l’emplacement des balises flottantes, utilisées pour empêcher les bateaux de s’égarer accidentellement dans les eaux étrangères, et n’est pas d’accord avec l’emplacement prévu d’environ la moitié des bouées, a déclaré le service des gardes-frontières estoniens.

La Première ministre estonienne Kaja Kallas a déclaré que son pays tentait de clarifier la situation avec la Russie.

Elle a déclaré que cela semblait faire partie d’un « schéma plus large » d’action de Moscou consistant à utiliser « des outils liés à la frontière pour créer la peur et l’anxiété ».

Le ministère estonien des Affaires étrangères a déclaré qu’il considérait cette décision comme un « incident frontalier provocateur ».

Il dira à la Russie que « de telles actions sont inacceptables » et exigera le « retour immédiat » des bouées, a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant qu’il restait en contact avec ses alliés sur cette question.