L’UE dément les informations selon lesquelles elle aurait rejeté l’accord britannique sur le retour des personnes qui traversent la Manche

L’UE a rejeté les informations selon lesquelles elle n’est pas ouverte à un nouvel accord avec le Royaume-Uni sur le retour des personnes qui ont traversé la Manche, après une fuite de prétendues discussions entre Londres et Bruxelles.

Une copie divulguée d’une note de service sur les discussions avec le conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni, Sir Tim Barrow, aurait inclus une assistante de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, excluant un « accord de retour » post-Brexit.

L’assistant de Von der Leyen, Bjoern Seibert, aurait déclaré dans la note que « la commission n’est pas ouverte à un accord de réadmission entre le Royaume-Uni et l’UE ».

Cependant, un porte-parole de la commission a nié que Seibert avait dit ce qui lui était attribué dans le mémo, qui a été rapporté par le Courrier quotidien et les temps.

« Nous avons vérifié et M. Siebert n’a pas dit cela », a déclaré un porte-parole de la commission, interrogé sur le mémo.

Interrogé sur les rapports mardi matin et sur la question de savoir si tout refus de l’UE représentait un revers, le ministre de la Santé Will Quince a déclaré que le gouvernement prenait une série de mesures pour réprimer la migration illégale et qu’aucune ne pouvait être prise isolément.

« C’est un problème extrêmement complexe et difficile et celui que le Premier ministre a mis dans le cadre de ses cinq priorités et je sais que lui et son ministre de l’Intérieur sont déterminés à y remédier et à arrêter les bateaux », a-t-il déclaré à Sky News.

« En tant que ministre de la Santé, je n’aurai pas été au courant des détails des négociations avec l’Union européenne. Mais si vous regardez les détails des discussions que nous avons avec la Turquie, avec l’Albanie et même les Français, elles commencent à porter leurs fruits et plus largement si vous regardez à nouveau le facteur dissuasif qui fait la différence.

Alors que le Royaume-Uni a conclu des accords bilatéraux – y compris un accord récent avec la Turquie pour perturber les gangs de passeurs et lutter contre la migration illégale – le Royaume-Uni ne fait plus partie des accords de retour entre l’UE et 24 autres pays depuis le Brexit.

Rishi Sunak a également fait pression pour un accord bilatéral sur les retours avec la France, mais Emmanuel Macron a déclaré que tout accord devait être au niveau de l’UE.

Le président français a clairement indiqué lors d’un sommet France-Royaume-Uni en mars que tout mécanisme de retour ne serait pas « un accord entre le Royaume-Uni et la France, mais un accord entre le Royaume-Uni et l’UE ».

Alors que Sunak a continué à faire pression sur d’autres dirigeants européens dans les limites des réunions à sa disposition, y compris lors d’un rassemblement de la Communauté politique européenne (CPE) en Moldavie en juin, il a dû faire face à une pression croissante de ses propres députés d’arrière-ban pour adopter une approche différente. .

L’un de ces députés, Danny Kruger, a déclaré le courrier: « Nous avons maintenant essayé des efforts juridiques, des solutions techniques et la diplomatie internationale pour tenter d’arrêter les bateaux dans les limites du droit européen des droits de l’homme.

« Si l’UE n’envisage pas un accord sur les retours, nous n’aurons d’autre choix que de reprendre le contrôle total de notre souveraineté juridique. »