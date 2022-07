Josep Borrell dit que les sanctions anti-russes de l’UE vont écraser Moscou d’une minute à l’autre

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a appelé les Européens à montrer “patience stratégique» tandis que des mois de sanctions soi-disant dévastatrices contre la Russie prennent effet.

“Les sanctions imposées par l’UE et des partenaires aux vues similaires frappent déjà durement Vladimir Poutine et ses associés», a déclaré Borrell dans un article de blog dimanche, insistant sur «leur impact sur l’économie russe ne fera qu’augmenter.”

“Nous avons besoin de patience stratégique jusqu’à ce que la Russie cesse son agression et que l’Ukraine soit en mesure de recouvrer sa pleine souveraineté,” il ajouta.

L’UE a adopté six paquets de sanctions punitives visant Moscou, mais le bloc lui-même est tombé dans une pénurie de gaz de plus en plus grave et une monnaie dont la valeur a récemment chuté en dessous de celle du dollar américain pour la toute première fois.

L’une des sanctions les plus récentes vise à réduire de 90 % les achats de pétrole de l’Europe à la Russie d’ici la fin de 2022. Borrell a reconnu que «cette désintoxication rapide de l’énergie russe implique des coûts importants ou un certain nombre de pays et de secteurs auxquels nous devrons faire face.” Cependant, il a insisté sur le fait que c’était un petit prix à payer, avertissant qu’une victoire russe équivaudrait à la destruction de la démocratie occidentale elle-même, ainsi qu’à la «ordre international fondé sur des règles.”

Les sanctions liées à l’énergie dans le dernier paquet font une exception notable pour les États membres avec “pas d’options alternatives viables» pour l’énergie, une échappatoire vraisemblablement rencontrée pour la Hongrie, qui s’est farouchement opposée à un embargo pétrolier au motif qu’il nuirait beaucoup plus au peuple hongrois qu’il ne gênerait les Russes.

Borrell a insisté plus tôt ce mois-ci sur le fait que l’Europe ne veut pas de guerre avec la Russie, arguant que les sanctions sont essentielles pour contrer les “agression» et déclarant que les restrictions financières avaient déjà un effet.

Avec les États-Unis, l’Europe a versé des milliards de dollars d’armes et d’aide financière à l’Ukraine depuis le début de “l’opération militaire” de la Russie en février. Borrell a promis de ne pas laisser Kiev manquer d’armes.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Petro Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.