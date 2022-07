L’UE demande aux Chypriotes turcs dissidents de freiner les arrivées de migrants

NICOSIE, Chypre (AP) – L’Union européenne a demandé aux autorités chypriotes turques du nord de Chypre, divisée sur le plan ethnique, de renforcer les mesures visant à réduire le nombre croissant de migrants demandant l’asile dans le sud internationalement reconnu de la nation insulaire.

Un responsable de l’UE a déclaré vendredi que le bloc « avait expliqué ses préoccupations » sur la question et que les autorités chypriotes turques « devaient faire le nécessaire » pour freiner les arrivées de migrants. Le responsable a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car il n’est pas autorisé à parler publiquement de la question.

Chypre a été divisée selon des critères ethniques en 1974 lors de l’invasion turque à la suite d’un coup d’État visant à l’union avec la Grèce. Seule la Turquie reconnaît une déclaration d’indépendance chypriote turque. Les autorités gouvernementales chypriotes affirment que l’écrasante majorité des arrivées de migrants se font via la Turquie et le nord chypriote turc via un système de visa étudiant peu réglementé.

Vendredi, le ministère chypriote de l’Intérieur a de nouveau accusé la Turquie d'”instrumentaliser systématiquement les migrants économiques d’Afrique subsaharienne”.

L’UE souhaite que les autorités chypriotes turques renforcent les procédures de contrôle de la délivrance de ces visas afin d’empêcher les demandeurs de les utiliser pour atteindre le nord de Chypre, traverser une zone tampon poreuse contrôlée par l’ONU, puis demander l’asile dans le sud chypriote grec. Bien que les Chypriotes turcs reçoivent un financement de l’UE, seul le sud bénéficie de tous les avantages de l’adhésion.

L’UE aide également les autorités chypriotes à renforcer le contrôle et la surveillance de la zone tampon pour dissuader les passages d’une manière compatible avec le droit de l’UE, car la zone longue de 180 kilomètres (120 milles) n’est pas une frontière officielle.

Le ministère chypriote de l’Intérieur a déclaré que le nombre de demandeurs d’asile au premier semestre de cette année s’élevait à 12 000, soit le même nombre que pour l’ensemble de l’année dernière. Il indique que les demandeurs d’asile représentent un sommet de l’UE de 5% des 915 000 habitants de Chypre dans le sud.

Pendant ce temps, le dirigeant chypriote turc Ersin Tatar a déclaré vendredi qu’il avait proposé de créer un comité conjoint de responsables de chaque côté, facilité par l’ONU, chargé de trouver des moyens de freiner la migration irrégulière ainsi que de “renforcer la sécurité et la surveillance le long de la zone tampon et d’augmenter les patrouilles”. par les garde-côtes.

Tatar a insisté sur le fait que la seule façon de faire avancer un accord de paix à Chypre est que les Chypriotes turcs obtiennent un statut souverain égal à celui du gouvernement chypriote et conviennent d’un accord à deux États.

L’UE et le Conseil de sécurité de l’ONU affirment que cela va à l’encontre du cadre de règlement convenu de la réunification de l’île en une fédération composée de zones chypriotes grecques et turques. Les Chypriotes grecs rejettent tout accord qui officialiserait la partition de l’île.

