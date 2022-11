L’UE demande à un tribunal spécialisé d’enquêter sur les crimes de guerre commis par la Russie

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l’UE travaillera avec des partenaires internationaux pour obtenir “le soutien international le plus large possible” pour le tribunal, tout en continuant à soutenir le travail de la Cour pénale internationale.

BRUXELLES – L’Union européenne a proposé mercredi de créer un tribunal spécialisé soutenu par l’ONU pour enquêter sur d’éventuels crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine et utiliser les avoirs russes gelés pour reconstruire le pays déchiré par la guerre.

Des enquêtes sur les crimes militaires commis pendant la guerre en Ukraine sont en cours dans toute l’Europe, et la Cour pénale internationale basée à La Haye a déjà lancé des enquêtes.

Von der Leyen a déclaré qu’il est estimé que plus de 20 000 civils ukrainiens et plus de 100 000 officiers militaires ukrainiens ont été tués depuis le début de la guerre.