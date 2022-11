L’UE demande à un tribunal spécialisé d’enquêter sur les crimes de guerre commis par la Russie

BRUXELLES (AP) – L’Union européenne a proposé mercredi de créer un tribunal spécialisé soutenu par l’ONU pour enquêter sur d’éventuels crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine et d’utiliser les avoirs russes gelés pour reconstruire le pays déchiré par la guerre.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l’UE travaillera avec des partenaires internationaux pour obtenir “le soutien international le plus large possible” pour le tribunal, tout en continuant à soutenir le travail de la Cour pénale internationale.

Depuis que le président russe Vladimir Poutine a ordonné l’invasion de l’Ukraine le 24 février, ses forces militaires ont été accusées d’abus allant de meurtres dans la banlieue de Kyiv à Bucha à des attaques meurtrières contre des installations civiles, y compris l’attentat à la bombe du 16 mars contre un théâtre à Marioupol qui une enquête de l’Associated Press établie a probablement tué près de 600 personnes.

Des enquêtes sur les crimes militaires commis pendant la guerre en Ukraine sont en cours dans toute l’Europe, et la Cour pénale internationale basée à La Haye a déjà lancé des enquêtes.

Von der Leyen a déclaré qu’il est estimé que plus de 20 000 civils ukrainiens et plus de 100 000 officiers militaires ukrainiens ont été tués depuis le début de la guerre.

Mardi, la première dame ukrainienne Olena Zelenska a également demandé que les envahisseurs ukrainiens rendent des comptes alors qu’elle s’adressait aux législateurs à Londres.

“La victoire n’est pas la seule chose dont nous avons besoin. Nous avons besoin de justice », a-t-elle déclaré, comparant les crimes de guerre russes aux atrocités commises par l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Elle a appelé la Grande-Bretagne à diriger les efforts pour mettre en place un tribunal pénal chargé de poursuivre les hauts responsables russes pour l’invasion, à l’instar des procès de Nuremberg d’après-guerre contre les principaux nazis.

Von der Leyen a ajouté mercredi que le bloc des 27 nations voulait faire payer à la Russie les destructions qu’elle a causées à l’Ukraine voisine en utilisant des avoirs russes gelés sous sanctions.

Elle a estimé les dommages causés à l’Ukraine à 600 milliards d’euros.

“La Russie et ses oligarques doivent indemniser l’Ukraine pour les dégâts et couvrir les coûts de reconstruction du pays”, a déclaré von der Leyen. “Nous avons les moyens de faire payer la Russie.”

Von der Leyen a déclaré que 300 milliards d’euros des réserves de la banque centrale russe avaient été immobilisés et que 19 milliards d’euros de l’argent des oligarques russes avaient été gelés.

“A court terme, nous pourrions créer avec nos partenaires une structure pour gérer ces fonds et les investir”, a-t-elle déclaré. “Nous utiliserions alors le produit pour l’Ukraine, et une fois les sanctions levées, ces fonds devraient être utilisés pour que la Russie paie l’intégralité des dommages causés à l’Ukraine.”

L’UE a déclaré que la levée des restrictions sur les actifs russes pourrait être liée à la conclusion d’un accord de paix entre l’Ukraine et la Russie qui réglerait la question de la réparation des dommages.

Samuel Petrequin, The Associated Press