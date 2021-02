L’Union européenne a appelé samedi la Chine à annuler son interdiction de la chaîne de télévision BBC World News.

L’interdiction a été imposée en représailles apparentes au retrait par la Grande-Bretagne de la licence du radiodiffuseur public chinois CGTN.

L’UE a déclaré dans un communiqué que la décision de Pékin restreignait davantage «la liberté d’expression et l’accès à l’information à l’intérieur de ses frontières» et violait à la fois la constitution chinoise et la déclaration universelle des droits de l’homme.

Le communiqué a également déclaré que l’annonce de Hong Kong selon laquelle son radiodiffuseur public cesserait également de diffuser des émissions de la BBC s’ajoutait à «l’érosion des droits et libertés qui se poursuit» dans le territoire chinois semi-autonome depuis l’imposition l’année dernière d’une nouvelle sécurité nationale radicale. droit.

«L’UE reste fermement attachée à la sauvegarde de la liberté et du pluralisme des médias, ainsi qu’à la protection du droit à la liberté d’expression en ligne et hors ligne, y compris la liberté d’avoir des opinions et de recevoir et de communiquer des informations sans ingérence d’aucune sorte», indique le communiqué.

Bien que la Grande-Bretagne ne fasse plus partie de l’UE, elle reste membre du Conseil de l’Europe, qui supervise un accord de 1989 liant les licences de radiodiffusion. Les correspondants britanniques, américains et étrangers basés en Chine ont également exprimé leur consternation face à l’interdiction de la BBC.

La décision de la Chine jeudi était en grande partie symbolique, car BBC World n’était diffusé que sur les systèmes de télévision par câble dans les hôtels et les appartements pour les étrangers et certaines autres entreprises. Cependant, cela s’inscrit dans le contexte d’un conflit croissant entre Pékin et les gouvernements occidentaux sur un certain nombre de questions allant des droits de l’homme au commerce et à la pandémie de Covid-19 dans laquelle les critiques chinoises sur la couverture médiatique étrangère ont joué un rôle de premier plan.

L’Administration nationale de la radio et de la télévision de Chine a déclaré que la couverture du pays par BBC World News enfreignait les exigences voulant que les informations soient vraies et impartiales, reflétant les plaintes concernant les rapports de la BBC sur la réponse initiale du gouvernement à l’épidémie de virus en Chine. D’autres plaintes concernaient des allégations de travail forcé et d’abus sexuels dans la région du nord-ouest de la Chine du Xinjiang, où vivent les Ouïghours et d’autres groupes ethniques à majorité musulmane. La déclaration de l’UE a spécifiquement lié l’interdiction aux reportages de la BBC sur ces sujets.

Il n’était pas clair si les journalistes de la BBC en Chine seraient affectés. L’année dernière, Pékin a expulsé des journalistes étrangers pour Le Washington Post, Le journal de Wall Street et Le New York Times au milieu des différends avec l’administration Trump et des plaintes concernant la critique des médias du Parti communiste au pouvoir.

L’Ofcom a révoqué la licence de CGTN, la chaîne d’information par satellite chinoise de langue anglaise, plus tôt ce mois-ci, en invoquant des liens avec le Parti communiste, entre autres raisons.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que l’Ofcom avait agi pour «des raisons politiques fondées sur des préjugés idéologiques».