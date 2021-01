BRUXELLES: La Commission européenne a demandé à Google, Facebook, Twitter et Microsoft de poursuivre les rapports mensuels sur leurs efforts pour lutter contre les fausses informations, en particulier sur COVID-19, pendant encore six mois.

Les médias sociaux et les plateformes en ligne ont été critiqués dans le monde entier à cause de la propagation de fausses informations, ce qui a conduit les régulateurs à les forcer à en faire plus ou à faire face à des règles lourdes.

Les entreprises, avec TikTok et les annonceurs, ont signé le code de bonnes pratiques de l’Union européenne pour lutter contre la propagation de la désinformation sur leurs plates-formes et ont dû soumettre des rapports sur leurs efforts pendant une période initiale de six mois.

Les rapports se poursuivront pendant encore six mois en raison de leur pertinence pendant la pandémie de virus, a déclaré l’exécutif européen.

Les entreprises ont été invitées à fournir davantage de données sur la propagation de la désinformation pendant la crise des coronavirus et sur l’impact granulaire de leurs actions dans les pays de l’UE.

«La pandémie est devenue un terrain fertile pour de fausses allégations et les théories et les plates-formes du complot sont des amplificateurs importants de ce type de messages», a déclaré Vera Jourova, vice-présidente de la Commission chargée des valeurs et de la transparence dans un communiqué.

«Nous devons continuer à travailler ensemble pour améliorer notre lutte contre la désinformation, mais nous avons besoin de plus de transparence et de meilleurs efforts de la part des plateformes en ligne», a-t-elle déclaré.