BRUXELLES: L’unité Alphabet Google, Microsoft et d’autres géants de la technologie devront être plus transparents dans leur classement des résultats de recherche en ligne, conformément aux directives de la Commission européenne publiées lundi.

Les lignes directrices, qui entreront en vigueur immédiatement, seront suivies la semaine prochaine par la publication de projets de règles qui pourraient éventuellement imposer de nouvelles restrictions au secteur technologique.

Les plus petits concurrents et certaines entreprises se plaignent depuis longtemps des pratiques arbitraires et opaques que les géants de la technologie emploient qui affectent la façon dont leurs produits et services sont classés dans les résultats de recherche, en particulier lorsque cela signifie qu’ils sont placés bien en dessous des grandes entreprises.

Les pratiques de recherche en ligne de Google lui ont valu des amendes totales de plus de 8 milliards d’euros (9,71 milliards de dollars) sur la période 2017-2019 de la part des régulateurs antitrust de l’UE qui ont constaté qu’elle avait injustement poussé ses propres produits au détriment de ses concurrents.

La Commission a déclaré que les lignes directrices exigent que les plateformes en ligne identifient les paramètres algorithmiques qui déterminent le classement et les partagent avec les entreprises.

« Ces lignes directrices établissent la norme pour la transparence du classement algorithmique et augmenteront l’équité dans l’économie des plates-formes en ligne, ce qui stimule l’innovation et le bien-être de millions d’Européens », a déclaré la commissaire européenne à la Concurrence Margrethe Vestager dans un communiqué.

Vestager présentera le 15 décembre un projet de règles pour maîtriser les géants de la technologie, établissant une liste de choses à faire et à ne pas faire et augmentant leur responsabilité de supprimer les contenus illégaux et préjudiciables de leurs plates-formes, avec des amendes et d’autres sanctions pour encourager la conformité.

Ni Microsoft ni Google n’ont répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

(1 USD = 0,8243 euros)