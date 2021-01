La négociatrice de l’UE en matière de vaccins, Sandra Gallina, a défendu la stratégie de la Commission en disant « nous avons acheté autant que ce qui était offert ».

Gallina a été confrontée à des questions difficiles sur la lenteur du déploiement par le bloc des vaccinations des députés européens à Bruxelles mardi. Elle a expliqué que le nombre de doses devrait augmenter d’ici avril.

« Ce ne sont pas seulement les quantités que vous négociez, vous négociez une quantité spécifique pour le moment. Nous avons donc toutes les quantités qui peuvent être produites qui sont mises en place aujourd’hui et nous en aurons plus à l’avenir. Je ne sais pas pourquoi cela le débat est là, les chiffres sont là, la production augmente.

L’UE a obtenu 2 milliards de doses de sept vaccins différents pour couvrir plus de 440 millions de citoyens européens et est en train de sécuriser les doses d’un autre vaccin à partir de mardi.

Cependant, le manque d’informations sur le nombre de doses de chaque vaccin disponibles et à quel moment crée des tensions entre les États membres.

« En ce moment, il y a une sorte de bataille entre les pays pour savoir combien de doses ont été reçues. Cette information devrait être rendue publique », a fait valoir l’eurodéputée Michele Rivasi (Verts / ALE, France).

Les députés ont également interrogé le directeur général de la santé sur le nombre de doses pouvant provenir des flacons Pfizer-BioNtech.

L’Agence européenne des médicaments a récemment déclaré que chaque flacon pouvait être utilisé pour administrer 6 doses plutôt que les cinq indiquées. Quelque chose que le député européen et le généraliste Peter Liese pense pourrait être révisé pour accélérer la vaccination.

«Hier, j’ai moi-même participé à la vaccination en Allemagne et quand vous le faites très prudemment, vous pouvez obtenir sept doses.» Il a appelé l’UE à informer les États membres.

«Donnons-leur les bonnes seringues, et non seulement 20% de plus immédiatement, mais jusqu’à 40%. C’est le genre de chose que nous devrions faire maintenant, et non pas parler de qui aurait dû faire quoi en août. Aidons à vacciner personnes. »

Le débat s’est également concentré sur ce qu’on appelle le nationalisme vaccinal, où chaque pays négocie pour lui-même. La Commission affirme que sa stratégie vaccinale est une question de solidarité sur le coût.

« Dans la stratégie, nous avons cet élément de l’accessibilité pour tous les systèmes de santé en Europe. Cela a été un véritable effort européen pour ne laisser aucun État membre derrière », a déclaré Gallina.

Mais en ne laissant aucun État membre de côté, il semble que les plus grands pays de l’UE, aux poches plus profondes, se soient sentis à court de choses. L’Allemagne a acheté des doses supplémentaires non encore réclamées par d’autres membres de l’UE. Alors que certains petits États membres cherchent ailleurs. Chypre aurait demandé l’aide d’Israël pour son déploiement de vaccination.