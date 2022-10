L’UE déclare l’envoyé du Nicaragua persona non grata

Bruxelles a montré la porte à l’ambassadeur en réponse à l’expulsion du représentant du bloc

L’UE a ordonné à l’ambassadeur du Nicaragua de quitter le bloc dans un mouvement de tit-for-tat. Le mois dernier, le pays d’Amérique centrale a forcé l’envoyé de l’UE à partir au milieu des tensions avec Bruxelles.

Dans un communiqué publié lundi, des responsables à Bruxelles ont expliqué que l’UE avait agi en “Réponse à la décision du gouvernement nicaraguayen du 28 septembre de déclarer le chef de la délégation de l’UE au Nicaragua persona non grata”.

Les représentants du bloc ont ajouté qu’il considérait la décision de Managua comme “injustifié.”

Outre l’envoyé de l’UE, le gouvernement nicaraguayen a également expulsé l’ambassadeur des Pays-Bas et rompu les relations diplomatiques avec Amsterdam début octobre. Les autorités de Managua ont cité la nation européenne “Position interventionniste et néo-colonialiste” comme raison du déménagement.

Commentant la dernière décision de l’UE, ses représentants ont noté que Bruxelles continue de soutenir le peuple nicaraguayen et ont réaffirmé son engagement à “défendre la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme” dans le pays d’Amérique centrale.

Lire la suite Les Pays-Bas réagissent à la rupture des relations diplomatiques

“La crise politique actuelle au Nicaragua devrait être résolue par un véritable dialogue entre le gouvernement et l’opposition”, la déclaration lue.

Les États-Unis et l’UE ont été de plus en plus critiques à l’égard du gouvernement de Daniel Ortega au cours des dernières années, en raison de l’autoritarisme perçu du président nicaraguayen. Managua, à son tour, a accusé les États-Unis et d’autres puissances occidentales d’ingérence dans ses affaires intérieures.

En novembre 2021, la Maison Blanche a rejeté l’élection présidentielle au Nicaragua comme un “faux,” la plupart des partis et dirigeants de l’opposition étant détenus ou empêchés de voter. Les allégations ont été reprises par l’Organisation des États américains.

Les sanctions de l’UE qui sont entrées en vigueur plusieurs mois plus tard visaient des responsables nicaraguayens soupçonnés d’être responsables de l’atteinte présumée à la démocratie et aux droits de l’homme dans le pays, notamment le fils et la femme d’Ortega, qui est vice-président.