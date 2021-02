L’Union européenne a déclaré le diplomate en chef du Venezuela au bloc «persona non grata», appelant cette décision à des représailles après que Caracas ait expulsé l’ambassadeur de l’UE en signe de protestation contre une nouvelle série de sanctions de Bruxelles.

«Le Conseil a décidé aujourd’hui que le chef de la mission de la République bolivarienne du Venezuela auprès de l’Union européenne soit déclaré persona non grata» le Conseil européen a déclaré jeudi dans une déclaration, ajoutant «C’est une réponse à la décision du gouvernement vénézuélien de déclarer le chef de la délégation de l’UE au Venezuela comme persona non grata.»

L’UE considère cette déclaration comme totalement injustifiée et contraire à l’objectif de l’UE de développer des relations et de construire des partenariats dans les pays tiers.

Aussi sur rt.com 72 heures avant le départ: l’envoyée de l’UE au Venezuela doit faire ses valises après que Bruxelles a imposé de nouvelles sanctions pour les élections et les violations des droits

La liste noire de l’envoyée, Claudia Salerno Caldera, intervient après que les ministres de l’UE ont accepté de gifler lundi 19 responsables vénézuéliens, les accusant de «Miner la démocratie» lors d’une récente élection. Les législateurs de Caracas ont répondu par un vote pour expulser l’ambassadrice de l’UE Isabel Brilhante Pedrosa mardi, lui donnant 72 heures pour quitter le pays tout en la privant de son statut diplomatique. « persona non grata » la désignation.

L’UE s’est vigoureusement opposée à cette décision, la porte-parole de la politique étrangère de la Commission européenne, Nabila Massrali, insistant pour qu’elle soit inversée. Cette demande a été reprise jeudi par le ministère allemand des Affaires étrangères, accusant le gouvernement de Nicolas Maduro de fermer «Canaux de communication importants» quelques heures à peine avant que l’UE ne réagisse en nature.

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a rejeté l’accusation, affirmant que le dialogue avec Caracas pourrait reprendre une fois que Bruxelles aurait cessé ses activités. «Les mesures coercitives, les ingérences systématiques dans les affaires intérieures, l’affaiblissement des institutions souveraines et le soutien de l’UE (Allemagne) à ceux qui planifient les coups d’État et la violence.»

Les mesures coercitives, les ingérences systématiques dans les affaires intérieures, l’affaiblissement des institutions souveraines et le soutien de l’UE (Allemagne) à ceux qui planifient les coups d’État et les planificateurs de coups d’État violents doivent être annulés immédiatement pour réactiver le dialogue avec le Venezuela. https://t.co/6IcGlmg4MQ – Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 25 février 2021

L’Union européenne a longtemps soutenu le chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaido et l’a considéré pendant un temps comme le « président par intérim. » Aux côtés de l’allié de l’opposition Leopoldo Lopez, Guaido a mené une tentative de coup d’État ratée en avril 2019, saluée à l’époque par le président du Parlement européen comme «Un moment historique pour le retour à la démocratie et à la liberté au Venezuela.» Le soulèvement n’a pas suscité de défections massives dans les forces de sécurité et s’est effondré après un peu plus d’une journée.

L’UE, les États-Unis et certains États sud-américains ont refusé d’accepter les résultats des élections législatives de décembre 2020 au Venezuela, qui ont vu Maduro prendre le contrôle majoritaire du Parlement dans un boycott de l’opposition. Bruxelles visait à punir les hauts fonctionnaires – parmi lesquels les juges de la Cour suprême, les généraux et les politiciens – pour leur rôle dans le processus électoral avec les sanctions de lundi, en imposant le gel des avoirs et les interdictions de voyager. La liste noire des sanctions de l’UE comprend désormais 55 fonctionnaires vénézuéliens.

Aussi sur rt.com Selon le rapporteur de l’ONU, les sanctions des États-Unis et de leurs alliés contre le Venezuela sont à l’origine de « calamités » humanitaires et entravent sa lutte contre Covid-19

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!