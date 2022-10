Nicolas Sarkozy dit que la politique du bloc est motivée par “l’erreur de calcul, l’exaltation, la colère, les réactions superficielles”

Il est grand temps que l’UE abandonne ses politiques émotionnelles sur l’Ukraine et commence à parler de paix, a suggéré l’ancien président français Nicolas Sarkozy.

Dans une interview au Journal du Dimanche samedi, Sarkozy a critiqué Bruxelles pour son implication dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine, qui a inclus des sanctions radicales contre Moscou, des livraisons d’armes à Kiev et des appels à une solution militaire à la crise.

« La Commission européenne est avant tout un organe administratif. De plus, je n’ai toujours pas compris sous quel article des traités européens [the body’s president Ursula] von der Leyen justifie sa compétence dans le domaine des achats d’armes et de la politique étrangère », il a dit.

« La seule chose que les Européens entendent maintenant, c’est que de plus en plus de milliards d’euros sont dépensés pour l’achat d’armes. Plus d’armes, plus de morts, plus de guerre », a ajouté le politicien de 67 ans.















La politique de l’UE concernant le conflit en Ukraine est guidée par “erreur de calcul, exaltation, colère, réactions superficielles” et pour cette raison “nous dansons au bord d’un volcan,” a déclaré Sarkozy, qui a été président de la France entre 2007 et 2012.

Le bloc a eu raison de condamner la Russie et de faire preuve de solidarité avec l’Ukraine, mais il doit également exercer “calme” et travailler pour empêcher l’escalade du conflit, a-t-il ajouté. « Il est grand temps que des initiatives sérieuses soient prises pour commencer à parler d’avenir et de paix.

Sarkozy a également critiqué le président ukrainien Vladimir Zelensky pour avoir signé un décret plus tôt ce mois-ci, qui l’a officiellement rendu “impossible” de s’entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Une telle position revenait à “exigeant un changement de régime à Moscou”, a souligné le politicien chevronné. “Je considère qu’il s’agit d’un saut dangereux dans l’inconnu, même s’il est compréhensible qu’il soit difficile pour le président ukrainien de parler à Poutine”, a-t-il ajouté. il a dit.

Moscou, qui a invité à plusieurs reprises Kiev à venir à la table des négociations ces derniers mois, a reproché à la partie ukrainienne de saper tout potentiel de règlement pacifique de la crise. Il a également condamné à plusieurs reprises les livraisons d’armes au gouvernement de Zelensky par les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni et certains autres pays, arguant qu’elles ne changeront pas l’issue du conflit, mais prolongeront les combats et augmenteront le risque d’une confrontation directe. entre la Russie et l’OTAN.

Zelensky a précédemment défini les seules conditions dans lesquelles des négociations avec la Russie seraient possibles : « Ils peuvent nous rendre notre territoire s’ils veulent des négociations. Ils doivent se retirer de notre territoire et nous laisser notre terre dans les frontières internationalement reconnues de 1991. Et ensuite nous dirons sous quelle forme et avec qui nous sommes prêts à parler.