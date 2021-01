L’UE craquait au milieu du chaos des vaccins Covid hier soir après que la Hongrie désespérée ait rompu les rangs pour s’approvisionner – du Royaume-Uni et de la Russie.

Bruxelles a insisté pour négocier des médicaments vitaux au nom de ses 27 États membres – avec des résultats désastreux qui ont provoqué des pénuries et un chaos de distribution.

Mais les dirigeants hongrois affolés par des retards sans fin ont maintenant conclu un accord détourné avec Vladimir Poutine pour acheter le vaccin russe contre le coronavirus, Sputnik V.

Le chef de cabinet du Premier ministre Viktor Orban a confirmé que le coup russe avait été approuvé et un contrat pour deux millions de doses a été signé.

Les premiers résultats des essais du vaccin russe auraient donné des résultats prometteurs – mais des effets secondaires inquiétants ont également été signalés au milieu des craintes que les boffins de Poutine ne le précipitent dans la production.

Les responsables de la santé hongrois ont également approuvé unilatéralement le vaccin britannique Oxford-AstraZeneca – en contournant à nouveau Bruxelles.

L’usine de vaccins Covid de Pfizer en Flandre, en Belgique, était au centre d’un conflit d’exportation hier, les chefs de l’UE ayant été qualifiés de «méchants» pour avoir menacé de bloquer les exportations.

Bruxelles a averti qu’elle pourrait limiter les livraisons à la Grande-Bretagne – commandées il y a des mois – dans le cadre d’un mouvement assidu en raison de la pénurie de la version britannique d’AstraZeneca.

Et la frustration croissante parmi les États membres a même déclenché hier des appels pour que la Belgique elle-même fasse cavalier seul comme la Hongrie.

Le quotidien flamand Het Nieuwsbald a déclaré hier: « Devrions-nous suivre l’exemple de la Hongrie? Devrions-nous appeler Poutine? »

Le journal a ajouté que – contrairement à l’Europe – la Russie semblait avoir suffisamment de vaccins à revendre.

Les bureaucrates de l’UE ont émis des menaces bien qu’ils traînent les pieds sur l’approbation du vaccin britannique, qui ne devrait pas obtenir le feu vert avant la fin de ce mois.

La France a déjà été contrainte de refondre son calamiteux lancement de vaccination mais n’avait encore réussi qu’un million de piqûres ce week-end.

Et dans un autre coup dur, son prestigieux Institut Pasteur a abandonné le développement d’un vaccin Covid-19 après son échec dans les essais cliniques.

Le programme du Royaume-Uni – aidé par The Sun’s Jabs Army – mène actuellement le monde avec 6,8 millions de personnes vaccinées et en bonne voie pour protéger nos 15 millions de personnes les plus vulnérables d’ici la mi-mars.

Les chefs de l’UE menacent de bloquer les exportations de médicaments vitaux vers le Royaume-Uni – même si une grande partie de sa population redoutée pourrait refuser de recevoir le coup.

Jusqu’à 40% de la population de la France et de la Belgique – où le vaccin Pfizer est fabriqué – ont déclaré ne pas faire confiance aux vaccins et ne pas être inoculés.

Une source belge a déclaré hier: «Il n’y a pas beaucoup d’enthousiasme pour le vaccin ici. Le gouvernement n’a même pas encore commencé à vacciner le week-end parce qu’il n’y a pas assez de demande pour cela.

Un virologue belge de premier plan a attisé la dispute entre l’UE et le Royaume-Uni hier en affirmant que la Grande-Bretagne était aussi coupable que la Chine d’avoir refusé de partager les premières données sur la peste corona qui a balayé le monde.

Tom Wenseleers a déclaré que les autorités britanniques savaient en septembre dernier que le virus avait muté en une variante plus infectieuse mais ne l’avaient dit au monde qu’en décembre.

Wenseleers, de l’université belge de Louvain, a déclaré: « Le fait qu’ils n’aient commencé à tirer la sonnette d’alarme en Angleterre qu’à la fin du mois de décembre est très frappant.

«Le calendrier est en fait exactement le même que celui de l’épidémie initiale de coronavirus en Chine en 2019. Nous ne devrions donc pas hurler qu’ils sont restés silencieux pendant si longtemps en Chine. C’était juste la même chose ici. «

Pendant ce temps, les manifestants anti-lockdown ont été qualifiés de «racaille de la terre» alors que les Pays-Bas «se dirigent vers la guerre civile» au troisième jour des émeutes.

Les flics anti-émeute ont tiré des gaz lacrymogènes et des canons à eau alors que des voitures étaient incendiées et des magasins pillés par des manifestants anti-lockdown, qui ont continué de saccager à travers la Hollande.

John Jorritsma, le maire d’Eindhoven, a déclaré que les émeutes scandaleuses avaient laissé le pays au bord de la «guerre civile» alors que le nombre total de manifestants arrêtés s’élevait à plus de 240.

Des centaines de personnes ont été arrêtées alors que la police affrontait des foules de jeunes lanceurs de missiles qui ont incendié des véhicules à Eindhoven et Rotterdam et ont provoqué des troubles majeurs dans la capitale Amsterdam.

