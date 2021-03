L’UE d’abord alors que l’Italie bloque l’exportation de vaccins COVID-19 vers l’Australie

L’Italie a bloqué une expédition de vaccins contre le coronavirus à destination de l’Australie – la première fois qu’un nouveau mécanisme de contrôle des exportations de l’UE a été utilisé.

Le gouvernement de Mario Draghi, le nouveau Premier ministre italien, a demandé à Bruxelles le blocage des exportations vendredi dernier.

La Commission européenne a maintenant donné son approbation à la demande, a déclaré une source européenne à Euronews.

L’envoi contenait plus de 250 000 doses, a rapporté l’agence de presse italienne ANSA.

Bruxelles a introduit le mécanisme de contrôle des exportations en janvier au milieu d’une dispute avec AstraZeneca après que la société pharmaceutique a déclaré qu’elle livrait moins de jabs à l’UE que prévu. L’idée était d’empêcher les vaccins fabriqués dans l’UE de quitter le bloc si nécessaire.

Au milieu des critiques du mécanisme, Bruxelles a insisté sur le fait qu’elle avait – avant la demande de l’Italie – approuvé toutes les demandes d’exportation.

De nombreux pays à travers le monde, comme le Canada, le Japon et l’Australie, dépendent des plantes européennes pour se procurer des vaccins pour leurs citoyens.

Depuis son entrée en fonction, Draghi a exprimé son inquiétude face à la lenteur du déploiement du vaccin.

Lors de la réunion de la semaine dernière des dirigeants européens, il a exhorté ses collègues et la Commission européenne à « aller plus vite » et a exprimé sa préférence pour garder les vaccins fabriqués par l’UE à l’intérieur du bloc.

Il y a à peine deux semaines, les services européens pour l’action extérieure (SEAE) ont publié une déclaration célébrant l’arrivée des premières doses fabriquées par l’UE en Australie.

« Plus de 142 000 doses du vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19 sont arrivées à l’aéroport de Sydney en provenance de l’Union européenne, ce qui constitue une étape importante dans la réponse de l’Australie à la pandémie », la déclaration dit.

Dimanche dernier, une nouvelle livraison de 300000 doses d’AstraZeneca fabriquée en Europe a atterri sur le sol australien.

Au total, l’Australie a obtenu 53,8 millions de doses du vaccin Oxford / AstraZeneca, dont 50 millions devraient être produites à l’intérieur du pays.

AstraZeneca a déjà été soupçonné d’envoyer des jabs fabriqués dans l’UE dans d’autres pays, en particulier au Royaume-Uni.

Ces soupçons ont conduit à une dispute publique avec la Commission européenne et, après un va-et-vient mouvementé, à l’introduction du système de contrôle des exportations.

La décision extraordinaire de l’Italie est sur le point de déclencher un différend diplomatique et pourrait exacerber les tensions et le ressentiment dans la course houleuse de la vaccination, qui a placé certains pays au sommet et d’autres à la traîne.

L’Organisation mondiale de la santé a mis en garde pendant des mois contre la menace de nationalisme vaccinal, disant que « personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité ». Cependant, la rareté mondiale des piqûres a conduit les pays à adopter des mesures exceptionnelles pour garantir que leurs citoyens sont vaccinés en premier.