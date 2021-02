L’UE critique l’interdiction de l’avortement en Pologne car elle rappelle aux États membres de «  respecter les droits fondamentaux  »

Un responsable de l’égalité de l’UE a critiqué la décision du gouvernement polonais d’interdire presque toutes les circonstances de l’avortement – une décision qui a également déclenché les plus grandes manifestations du pays à l’époque post-communiste.

Helena Dalli, une politicienne maltaise agissant en tant que commissaire à l’égalité, a rappelé mercredi lors d’une audition du Parlement européen que les Etats membres « doivent respecter les droits fondamentaux ».

« Comme vous le savez bien, l’UE n’a aucune compétence sur le droit à l’avortement au sein d’un État membre et, par conséquent, la législation sur l’avortement appartient aux États membres concernés », a déclaré Dalli. «Cependant, lorsqu’ils utilisent les compétences, les États membres doivent respecter les droits fondamentaux qui les lient en vertu des constitutions et des engagements en vertu du droit international.

Il convient également de noter que tant le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe qu’un groupe de mécanismes spéciaux des Nations Unies pour les droits de l’homme ont exprimé l’opinion que cette restriction substantielle à l’accès légal à l’avortement va à l’encontre des obligations internationales de la Pologne en matière de droits de l’homme. «

La partie polonaise, cependant, a défendu sa décision, le représentant Andrzej Marek Sados affirmant qu’il était de la « responsabilité exclusive » d’un État de réglementer ce qui constitue une résiliation légale.

Il a déclaré: « Dans le système juridique polonais, les cours et tribunaux sont une autorité distincte et indépendante des autres autorités. Néanmoins, je tiens à souligner que conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique de la santé demeure une compétence des Etats membres.

« Et il est également de la responsabilité exclusive des Etats membres de régler la question de l’admissibilité de l’interruption légale de grossesse. »

L’audition de mercredi a également été suivie par la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement européen (FEMM), entre autres commissions, et fait suite à la décision historique de la Pologne l’année dernière.

En octobre, la Cour constitutionnelle polonaise a jugé illégal l’avortement de fœtus présentant des anomalies congénitales.

Cela a officiellement pris effet plus tôt, rendant la majorité des avortements illégaux en Pologne.

Par exemple, en 2019, environ 98% de tous les avortements légaux ont été pratiqués en raison de malformations fœtales.

Une femme ne peut désormais demander un licenciement légalement en vertu de la loi polonaise que si sa vie ou sa santé est en danger, ou si sa grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste.

‘Amener le gouvernement devant les tribunaux’

Marta Lempart, une dirigeante de la grève des femmes polonaises et qui fait face à des accusations pour son rôle dans les récentes manifestations, a exhorté l’UE à agir et à sanctionner le gouvernement polonais.

« Chers politiciens européens, je ne vous demande pas votre inquiétude », a-t-elle déclaré. « Je ne demande pas de déclarations. Je demande des actions et c’est mon rôle et mon droit. Je suis citoyen européen.

« Votre devoir, d’abord, est envers moi. Lutter pour moi, l’Européen. Défendre mes droits, moi, l’Européen. Pour me mettre en premier – moi, l’Européen. Agir. Pour traduire le gouvernement polonais en justice. les sanctionner, imposer tous les moyens qui nécessitent une volonté politique, qui fait manifestement défaut encore, pas encore assez, pas encore assez de courage.

« Je sais que ce n’est pas diplomatique. Je sais que ce n’est pas gentil. Je ne viens pas gentil, ce n’est pas mon appel. Nous, les gens, ne sommes pas gentils. Nous sommes en colère et effrayés et courageux et forts.

«Nous, le peuple, vous demandons instamment de vous battre pour nous, citoyens européens, en tant que combattants de la liberté en Pologne, le faisons chaque jour, en nous mettant en danger pour les valeurs fondamentales sur lesquelles l’Union européenne a été construite.

« Le combat est sur et là-bas. »