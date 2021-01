L’Union européenne a annoncé dimanche une aide humanitaire supplémentaire de 3,5 millions d’euros aux migrants et aux réfugiés en Bosnie-Herzégovine, critiquant les autorités locales pour les conditions de vie «inacceptables».

Fin décembre, un incendie a détruit le camp de Lima près de la ville de Bihac, au nord-ouest, laissant des milliers de personnes dans le besoin d’un abri. Les tentatives de réinstallation dans une ancienne caserne de l’armée dans la ville centrale de Konjic ont été entravées par les protestations des habitants de la ville, les réfugiés et les migrants se retrouvant dans le camp vide.

La situation est similaire dans le camp d’Una Sana, où plus de 1 700 réfugiés et migrants restent sans abri et soutien appropriés, tandis que 800 autres réfugiés et migrants restent à l’extérieur dans des conditions hivernales rigoureuses, y compris des enfants.

«La situation dans le canton d’Una Sana est inacceptable», a déclaré Borrell, le plus haut diplomate du bloc, appelant à une solution temporaire jusqu’à ce que le camp de Lipa soit reconstruit en une installation permanente, ainsi qu’à des solutions à long terme dans le pays pour faire face à la catastrophe humanitaire. Il a également critiqué les autorités locales qui avaient le devoir d’assurer des conditions de vie «humaines», telles que des logements à l’épreuve de l’hiver.

Ses propos ont été repris par le commissaire à la crise, Janez Lenarcic, qui a maintenu une position ferme à l’égard de la Bosnie-Herzégovine pour le manque de préparation, pour le refus d’ouvrir des installations d’accueil supplémentaires, et surtout pour la fermeture de celles déjà existantes. Il a ajouté que l’UE fournira une aide d’urgence supplémentaire en distribuant de la nourriture, des couvertures, des vêtements chauds et continuera à soutenir les mineurs non accompagnés.

«L’aide humanitaire ne serait pas nécessaire en Bosnie-Herzégovine, si le pays mettait en œuvre une gestion appropriée des migrations, comme le demande l’UE depuis de nombreuses années», a déclaré Lenarcic.

L’aide supplémentaire vient s’ajouter aux 4,5 millions d’euros alloués en avril 2020, portant l’aide humanitaire de l’UE aux réfugiés et aux migrants en Bosnie-Herzégovine à 13,8 millions d’euros depuis 2018.