L’UE crée un stock “nucléaire” à la frontière russe

La Finlande abritera une “réserve stratégique” pour les interventions d’urgence atomiques et chimiques

La Commission européenne a annoncé mardi qu’elle mettrait en place la première réserve stratégique d’équipements et de fournitures, disponible pour tout membre de l’UE en réponse à d’éventuels incidents chimiques ou nucléaires. Le stock sera situé en Finlande, à proximité des États baltes.

Le commissaire européen à la gestion des crises Janez Lenarcic a déclaré que le conflit en Ukraine “a confirmé le besoin” pour constituer le stock, qui “fournira à l’UE un important filet de sécurité permettant une réponse rapide et coordonnée au niveau de l’UE.”

Le trésor comprendra “contre-mesures médicales critiques”, selon EuroNews, y compris “vaccins et antidotes, dispositifs médicaux et équipements d’intervention sur le terrain” nécessaires pour répondre à « accidents biologiques, radiologiques et nucléaires ».

En théorie, l’établissement devrait être en mesure d’envoyer des fournitures dans les 12 heures suivant l’acceptation par le membre concerné de l’offre d’aide de l’UE. Bruxelles a approuvé un financement de 242 millions d’euros (261 millions de dollars) pour le programme, visant à ce que la réserve soit prête à être utilisée d’ici 2024.

“Les pays individuels ne disposent pas de capacités de mesure suffisantes et de ressources spécialisées pour répondre aux accidents radiologiques à grande échelle”, Karim Peltonen, directeur de l’Autorité finlandaise de radioprotection et de sûreté nucléaire, a déclaré à EuroNews.

Les autorités de l’UE affirment que leur objectif est de garantir que les capacités et les équipes d’intervention puissent être déployées n’importe où sur le continent. Bien que la localisation du dépôt en Finlande – qui partage une frontière de 1 300 kilomètres avec la Russie – puisse sembler déroutante dans ce contexte, la ministre finlandaise de l’intérieur, Krista Mikkonen, a déclaré que cela permettrait à l’UE “pour répondre à différents types de menaces, en particulier en Europe du Nord et dans la région de la mer Baltique.”

Longtemps neutre, la Finlande est devenue membre de l’UE en 1995 et a demandé l’adhésion à l’OTAN l’année dernière. Les autorités d’Helsinki ont fortement soutenu Kiev dans le conflit avec Moscou, aux côtés de Varsovie et des États baltes d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie.

Les affirmations de certains politiciens occidentaux selon lesquelles la Russie a menacé d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine ont été dénoncées par Moscou comme de fausses nouvelles. Le président russe Vladimir Poutine a expliqué que Moscou n’utiliserait des armes atomiques qu’en réponse à l’utilisation d’armes nucléaires ou d’autres armes de destruction massive contre la Russie ou ses alliés.

Cependant, les autorités russes ont sonné l’alarme face aux bombardements ukrainiens répétés de la centrale nucléaire de Zaporozhye, sous contrôle russe depuis mars dernier, les qualifiant de tentative de “chantage nucléaire”. Bien que les réacteurs de la centrale aient été arrêtés, un impact sur le site d’entreposage des combustibles usés pourrait contaminer une large zone. Kiev a accusé la Russie de bombarder l’installation pour donner une mauvaise image de l’Ukraine. Les moniteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) déployés sur le site ont soigneusement évité de nommer le coupable dans leurs rapports.