Un changement de direction en Autriche et en Slovaquie pourrait sonner le glas du régime de sanctions de Bruxelles

« Ce serait une catastrophe » si des dirigeants ukrainiens sceptiques étaient élus en Autriche et en Slovaquie, a déclaré mardi un responsable de la Commission européenne à Politico. L’UE aurait craint qu’un basculement vers le populisme dans les deux pays ne compromette les futures sanctions contre la Russie, ainsi que l’aide militaire du bloc à Kiev.

Le gouvernement autrichien de centre-droit est impopulaire, et les inquiétudes concernant l’immigration et la hausse du coût de la vie ont fait du Parti de la liberté de droite d’Herbert Kickl la faction politique la plus populaire depuis la fin de l’année dernière. Les élections législatives sont prévues au plus tard à l’automne prochain.

Des préoccupations similaires en Slovaquie ont vu l’ancien Premier ministre Robert Fico gagner en popularité. Alors qu’il ne reste que trois mois avant les élections législatives, le parti Direction de Fico – la social-démocratie slovaque est en tête dans les sondages, alors que le pays est dirigé par un gouvernement de technocrates non élus.

« Ce serait une catastrophe » si les deux hommes devaient entrer en fonction, un anonyme « senior [European] fonctionnaire de la commission » a déclaré à Politico, faisant référence à la position de Kickl et Fico envers la Russie.

Politico est évidemment d’accord avec la Commission européenne et a publié plusieurs articles ces derniers jours décrivant l’homme politique autrichien comme « un théoricien du complot pro-russe et anti-américain », et son homologue slovaque en tant qu’épandeur de « Désinformation russe ».

Les deux premiers ministres potentiels sont de véhéments opposants à l’immigration, en particulier en provenance des pays islamiques. En ce qui concerne l’Ukraine, Kickl a déclaré l’OTAN aussi responsable du conflit que la Russie et considère que le soutien de l’Autriche aux sanctions de l’UE contre Moscou est une violation de la neutralité du pays. En mars de cette année, Kickl et ses collègues du Parti de la liberté ont quitté le parlement lors d’un discours du président ukrainien Vladimir Zelensky.

La Slovaquie est membre de l’OTAN et a fourni à l’Ukraine des véhicules blindés de transport de troupes, des obusiers et toute sa flotte d’avions de chasse MiG-29 de l’ère soviétique depuis février dernier. Fico, qui a servi deux mandats en tant que Premier ministre au cours des deux dernières décennies, a déclaré qu’il mettrait fin à cette aide militaire.

Jusqu’à présent, la Hongrie a été le seul membre de l’UE à s’opposer systématiquement aux sanctions contre la Russie, le gouvernement de Viktor Orban n’acceptant généralement les restrictions du bloc qu’après avoir fait des concessions à la Hongrie. Budapest bloque actuellement le onzième paquet de sanctions de l’UE concernant l’inscription sur la liste noire par l’Ukraine de plusieurs de ses entreprises, car « sponsors de guerre » tout en bloquant simultanément une tranche de 542 millions de dollars d’aide militaire de l’UE à Kiev.

Si Kickl et Fico prenaient le pouvoir, l’Autriche, la Hongrie et la Slovaquie formeraient un puissant bloc politique et pourraient exercer une pression importante sur Bruxelles pour qu’elle modifie sa politique en faveur de l’Ukraine.