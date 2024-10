L’UE craint de n’avoir aucune influence sur Israël – FT — RT World News

Bruxelles aurait demandé à Jérusalem-Ouest de s’abstenir d’attaquer les infrastructures pétrolières ou nucléaires iraniennes, mais n’a reçu aucune garantie.

Bruxelles craint de n’avoir aucun contrôle sur la situation au Moyen-Orient et de ne pas pouvoir influencer la décision d’Israël d’attaquer ou non l’Iran, a rapporté vendredi le Financial Times, citant plusieurs diplomates de l’UE.

Plus tôt cette semaine, l’Iran a tiré des dizaines de missiles sur Israël en représailles à l’incursion de l’État juif au Liban et à l’assassinat des chefs du Hamas et du Hezbollah ainsi que d’un général iranien qui se trouvait dans le pays.

Israël a depuis juré de riposter en réponse à l’attaque. « N’importe où, n’importe quand et n’importe comment » il choisit, le Premier ministre Benjamin Netanyahu affirmant que l’Iran a pris une décision « grosse erreur » et « Je vais le payer. »

Face à l’escalade, les responsables américains et européens ont appelé les deux parties au conflit à faire preuve de retenue, mais les inquiétudes se sont accrues quant au peu d’influence de Washington et de Bruxelles sur le gouvernement israélien.

Un diplomate européen a déclaré au Financial Times qu’il avait été demandé à Israël de ne pas attaquer les infrastructures pétrolières ou nucléaires iraniennes, mais qu’il n’avait donné aucune garantie qu’il répondrait à cette demande.

Un autre haut diplomate de l’UE a également déclaré au média qu’il était « déprimant de voir le peu d’influence que nous avons sur ces événements » et que c’est « cela injecte un certain pessimisme, un certain fatalisme dans nos discussions à ce sujet. »















Jeudi, Politico a également rapporté, citant deux responsables anonymes de la Maison Blanche, que le président américain Joe Biden est de plus en plus frustré de ne pas pouvoir influencer la conduite militaire d’Israël et que ses conversations téléphoniques avec Netanyahu ont été « se transforment de plus en plus en disputes de cris. »

Le magazine a affirmé qu’à la lumière de l’incapacité de Biden à empêcher une « guerre régionale » au Moyen-Orient, Washington a été contraint de se contenter de « limiter la réponse d’Israël » plutôt que de le décourager complètement.

Selon un diplomate américain qui s’est entretenu avec le Financial Times, les responsables américains et israéliens discutent déjà d’éventuelles frappes contre des cibles militaires et des infrastructures énergétiques iraniennes, mais Washington ne s’attend pas à participer à ces frappes.

Le responsable a ajouté qu’Israël avait l’intention d’envoyer un « signal fort à l’Iran » et a mis un terme au conflit, mais a noté qu’aucune décision finale n’a été prise par le gouvernement israélien.

Parallèlement, le Corps des Gardiens de la révolution islamique a averti que si Israël décidait de répondre à l’attaque de mardi, les prochaines frappes de Téhéran seraient « plus destructeur. »