L’UE a été forcée de retirer une menace pour déclencher une partie très controversée de l’accord sur le Brexit afin d’empêcher les vaccins contre le coronavirus d’entrer en Irlande du Nord en tant que voie détournée vers le Royaume-Uni.

Le bloc a effectué un rapide demi-tour après que le mouvement proposé ait provoqué la fureur de Downing Street, du gouvernement irlandais et même de l’archevêque de Canterbury.

Dans une déclaration, la Commission européenne a déclaré qu’elle n’invoquerait pas l’article 16 du protocole de l’Irlande du Nord.

Cependant, il a averti qu’en cas de violation de ses nouveaux contrôles à l’exportation, il «envisagerait toujours d’utiliser tous les instruments à sa disposition».

La dispute a été provoquée par des retards dans l’approvisionnement de l’UE du vaccin AstraZeneca Covid-19.

Les tensions se sont intensifiées après que l’Agence européenne des médicaments (EMA) a donné son approbation pour le vaccin, développé à l’Université d’Oxford, à utiliser dans toute l’UE.

Dans le même temps, l’UE a pris le pouvoir de bloquer les exportations, ce qui pourrait interrompre la livraison de doses au Royaume-Uni.

Il y a eu de la colère après l’apparition du nouveau mécanisme, obligeant les entreprises à demander l’approbation des autorités européennes avant d’expédier des vaccins hors du bloc des 27 nations, s’appliquerait à l’Irlande du Nord – même si la région est traitée comme faisant partie de l’union douanière de l’UE sous l’accord de divorce sur le Brexit.

En quelques heures, le Royaume-Uni et l’Irlande se sont tous deux adressés à la Commission pour lui faire part de leurs préoccupations.

Le parti travailliste a appelé Bruxelles à abandonner cette décision, que la secrétaire de l’ombre de l’Irlande du Nord, Louise Haigh, a qualifiée de «profondément déstabilisante».

Dans un développement inattendu, l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby a tweeté que l’UE s’était inspirée de l’enseignement social chrétien «au cœur de la solidarité. Chercher à contrôler l’exportation des vaccins sape l’éthique fondamentale de l’UE. Ils doivent travailler avec les autres. »

Malgré le revirement, l’UE continuera de prendre des mesures pour garantir que les vaccins ne voyagent pas vers d’autres «pays tiers», comme la Grande-Bretagne.

Bien que Bruxelles ait insisté sur le fait que le nouveau mécanisme ne visait aucun pays en particulier, le Royaume-Uni était le seul des voisins de l’UE à ne pas figurer sur une liste d’exemption du mécanisme, largement considérée comme un précurseur d’une éventuelle interdiction d’exportation si le bloc manque de vaccins.

La méfiance mutuelle a été alimentée par la suggestion du commissaire à la justice de l’UE, Didier Reynders, que «peut-être le Royaume-Uni veut déclencher une guerre des vaccins».

Il y avait des craintes que le mécanisme puisse être utilisé pour arrêter la livraison de 3,5 millions de jabs qui devraient être envoyés au Royaume-Uni depuis l’usine de Pfizer en Belgique au cours des prochaines semaines.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré: «La pandémie a des effets dévastateurs en Europe et partout dans le monde. La protection de la santé de nos citoyens reste notre priorité absolue et nous devons mettre en place les mesures nécessaires pour y parvenir. »

Mais le président français, Emmanuel Macron, a mis en doute la valeur du jab d’Oxford, le qualifiant de «quasi inefficace» pour les plus de 65 ans, malgré l’assurance de l’EMA qu’il pourrait être utilisé en toute sécurité sur les personnes âgées. L’Allemagne a également confirmé qu’elle ne donnerait le vaccin qu’aux personnes âgées de 18 à 64 ans.

Le professeur Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group, a insisté sur le fait que le vaccin AstraZeneca «peut être utilisé à tous les âges» et fournirait des réponses immunitaires similaires chez les adultes plus âgés et plus jeunes.

M. Macron a affirmé que le jab «ne fonctionne pas comme nous l’attendions» et a également remis en question la décision de pays tels que le Royaume-Uni de laisser un long intervalle entre les doses initiale et de rappel du vaccin.

« Le but n’est pas d’avoir le plus grand nombre de premières injections », a déclaré le président français. «Quand on a toutes les agences médicales et les industriels qui disent qu’il faut deux injections pour que ça marche, à 28 jours maximum d’intervalle, ce qui est le cas de Pfizer / BioNTech; et vous avez des pays dont la stratégie vaccinale consiste à n’administrer qu’un seul vaccin, je ne suis pas sûr que ce soit très grave.

Le secrétaire à la santé, Matt Hancock, s’est félicité de l’approbation par l’EMA du vaccin AstraZeneca sur un calendrier de dosage allant jusqu’à 12 semaines, ce qui, selon lui, montrait que «la science britannique et la collaboration mondiale sauvent des vies».

Mais il y avait une colère croissante au Royaume-Uni face à la demande de l’UE pour l’entreprise de détourner les doses produites à Oxford et Keele pour compenser un manque à gagner.

La Commission européenne a publié une copie partielle du contrat qu’elle a signé l’année dernière avec le géant pharmaceutique anglo-suédois, qui stipulait qu’AstraZeneca devait déployer ses «meilleurs efforts raisonnables» pour fabriquer 300 millions de doses de vaccin pour l’UE, avec une option pour 100 millions plus.

Le document de 41 pages indiquait que la capacité de production serait «sur des sites de fabrication situés dans l’UE (qui, aux fins de cette section… incluront le Royaume-Uni)».

Mme Von der Leyen a déclaré que cela équivalait à des «commandes contraignantes» de livrer intégralement, tandis qu’AstraZeneca insiste sur le fait qu’elle n’est engagée sur aucun calendrier et que son contrat distinct avec le Royaume-Uni donne la première revendication à la Grande-Bretagne sur les vaccins produits dans le pays.

Downing Street a clairement indiqué que la Grande-Bretagne n’était pas disposée à accepter des interruptions de ses approvisionnements, affirmant qu’elle s’attendait à ce que tous les contrats de vaccins qu’elle ait conclus soient «facilités».

Le député conservateur Peter Bone a accusé Bruxelles de «harcèlement», déclarant à The Independent: «L’UE est dans un grand trou à cause de sa propre incompétence et au lieu d’essayer de travailler avec les sociétés de vaccins, elle s’enfonce plus profondément.

«Ils ne coupent pas les approvisionnements, mais il y a là une menace implicite. J’appelle cela de l’intimidation et la seule façon de lutter contre les intimidateurs est de les défendre.

L’ancien ministre eurosceptique David Jones a déclaré: «L’UE a un différend avec AstraZeneca Suède, alors décidez de répondre en bloquant la fourniture de vaccins au Royaume-Uni, qui n’est pas partie au différend. L’UE ne se soucie-t-elle pas qu’elle sape sa réputation internationale? Ils étaient autrefois très désireux de parler de l’état de droit.

Et l’ancien homme d’État européen Carl Bildt, ancien Premier ministre suédois et actuel coprésident du Conseil européen des relations étrangères, a déclaré: «J’espérais ne pas voir l’UE conduire le monde sur la voie destructrice du nationalisme vaccinal. Toute l’histoire du succès de notre continent a été celle des chaînes de valeur mondiales ouvertes. »

Le directeur général d’AstraZeneca, Pascal Soriot, a déclaré que la société «travaillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7» pour améliorer l’approvisionnement de l’UE, après avoir été contrainte de réduire les livraisons prévues de 80 millions à 31 millions pour le premier trimestre 2021 en raison de problèmes de production dans un Belge. usine.

M. Soriot a déclaré: «Nous avons des millions de doses que nous sommes prêts à commencer à expédier vers l’UE au cours des prochains jours et semaines.