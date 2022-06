L’UE confirme le lancement d’ETIAS pour avril 2023

(CNN) — C’est enfin arrivé : la fin des voyages gratuits vers l’Union européenne.

L’UE a annoncé le lancement de son système d’exemption de visa tant attendu, ETIAS, qui débutera en mai 2023.

Bien qu’ETIAS ne soit pas la même chose qu’un visa – c’est plus rapide, fait en ligne et ne nécessite aucune information biométrique – il y a toujours une procédure et un coût pour l’acquérir, un peu comme le programme américain ESTA.

ETIAS, qui signifie Système européen d’information et d’autorisation de voyage, devait auparavant faire ses débuts fin 2022.

Les voyageurs de l’UE sont exemptés et ont la liberté de mouvement dans le bloc, ce qui leur permet de passer autant de temps qu’ils le souhaitent dans de nombreux pays. Les résidents de l’UE seront également exemptés.

Mais pour tous ceux qui entrent dans le bloc depuis un pays qui n’avait pas besoin de visa auparavant, l’ETIAS sera obligatoire. Cette décision concerne une soixantaine de pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont perdu leur liberté de circulation après le Brexit. Rien ne change pour ceux qui avaient auparavant besoin d’un visa pour entrer.

Le processus de candidature se fera via un “système informatique largement automatisé”, avec une approbation accordée “en quelques minutes”, pour environ 95% des candidats, selon une nouvelle note publiée par l’UE. Le délai maximum nécessaire pour l’approbation pourrait aller jusqu’à un mois dans des “cas très exceptionnels”. Toute personne dont la demande est refusée aura le droit de faire appel.

L’autorisation ETIAS est valable pour un nombre illimité d’entrées sur trois ans. Cependant, les titulaires doivent respecter les règles d’immigration et de séjour prolongé. Actuellement, les ressortissants de tiers ne peuvent pas rester plus de 90 jours dans l’ensemble du bloc, pour chaque période de 180 jours.

Le coût : 7 € (7,35 $) pour les personnes âgées de 18 à 70 ans. Il n’est pas encore clair si d’autres bénéficieront d’un tarif réduit ou pourront s’inscrire gratuitement. En comparaison, les États-Unis facturent 21 $ pour une autorisation ESTA.

La date de début des candidatures n’a pas encore été annoncée.

Crédit image du haut : Artem Kamyshenkov/Adobe Stock