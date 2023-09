L’UE condamne l’interdiction faite à la Tunisie d’entrer dans le pays à une délégation | Actualités de l’Union européenne

Le Parlement européen a « condamné » la décision de la Tunisie d’interdire à une délégation envoyée par sa commission des affaires étrangères d’entrer dans ce pays d’Afrique du Nord.

La délégation, conduite par le député européen Michael Gahler, devait arriver jeudi en Tunisie pour une visite de deux jours après un précédent voyage en avril 2022.

Selon le Parlement européen, la visite de jeudi était prévue pour « avoir un meilleur aperçu de la situation politique actuelle du pays ». Dans un communiqué, la commission a exigé une « explication détaillée » du refus d’autoriser l’entrée de la délégation.

Une lettre du ministère tunisien des Affaires étrangères communiquant la décision a été partagée sur les réseaux sociaux mais n’a pas fourni plus de détails.

Le président tunisien Kais Saied a pris un virage de plus en plus autoritaire ces dernières années. En juillet 2021, il a limogé son gouvernement et suspendu le Parlement. Depuis, il a réécrit la constitution pour donner à la présidence beaucoup plus de pouvoir, réprimé les dissidents et emprisonné les dirigeants de l’opposition.

La politique et le comportement de Saied ont suscité une condamnation internationale et suscité des inquiétudes quant au fait qu’il ramène la Tunisie au type de régime autocratique qui a été renversé lors d’une révolution il y a plus de dix ans.

La décision d’interdire à la délégation l’entrée en Tunisie fait suite à un débat houleux au Parlement européen mardi, au cours duquel des responsables politiques ont critiqué l’accord migratoire controversé de l’Union européenne avec la Tunisie en juin, en vertu duquel l’UE a promis à la Tunisie un milliard d’euros (environ 1,1 milliard de dollars) en 2017. soutien, environ 10 pour cent de ce montant étant alloué à la sécurisation des frontières de ce pays d’Afrique du Nord.

Les organismes de défense des droits de l’homme et les missions de secours ont condamné l’accord, le qualifiant de « dangereux » et se demandant comment il protégerait les personnes vulnérables.

Mais les responsables politiques de l’UE, en particulier des personnalités de droite comme la Première ministre italienne Giorgia Meloni, considèrent cet accord comme essentiel pour empêcher l’entrée des réfugiés et des migrants en Europe via la Tunisie.

Les députés de la commission des Affaires étrangères du Parlement ont également condamné le climat politique intérieur en Tunisie, accusant Saïed de devenir plus autocratique.

Saied a également été critiqué pour ses propos que beaucoup ont qualifiés de « racistes » à l’encontre des réfugiés et des migrants d’Afrique subsaharienne, qui ont déclenché des arrestations et des attaques par la police.

La Tunisie a organisé des élections en décembre 2022, qui ont été boycottées par les partis d’opposition et boudées par les électeurs avec un taux de participation d’environ 10 pour cent.

La visite de jeudi devait évaluer les développements depuis la précédente mission d’enquête de la commission des affaires étrangères en Tunisie en avril 2022, lorsque le Parlement européen avait exprimé sa préoccupation quant à la détérioration des normes démocratiques et des droits de l’homme du pays.

Cette visite devait inclure des rencontres avec des organisations de la société civile, des syndicats et des dirigeants de l’opposition, ainsi qu’avec des représentants de fondations politiques et des États membres de l’UE.

Le Parlement européen a adopté une résolution en mars condamnant les récentes attaques du gouvernement contre la liberté d’expression et les syndicats, qui se sont traduites par un certain nombre de détentions arbitraires.