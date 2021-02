L’Union européenne a condamné « toutes les menaces de violence » contre le personnel travaillant dans les ports d’Irlande du Nord après le Brexit.

Cette décision fait suite à la colère suscitée par les nouveaux contrôles des marchandises dans le cadre de l’accord sur le Brexit, qui maintient l’Irlande du Nord alignée sur les règles du marché unique de l’UE.

Les autorités locales ont interrompu les contrôles sanitaires et vétérinaires lundi soir dans les ports de Belfast et de Larne, en raison de préoccupations concernant la sécurité du personnel. La police a déclaré qu’elle intensifiait les patrouilles « pour rassurer le personnel et la communauté locale ».

Le porte-parole de la Commission européenne, Eric Mamer, a condamné les menaces de violence, affirmant que le personnel de l’UE en Irlande du Nord avait reçu l’ordre de ne pas travailler mardi.

« Nous continuerons de surveiller la situation et de nous adapter en conséquence », a-t-il ajouté.

Des graffitis sont récemment apparus dans la région de Larne, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Belfast, faisant référence aux tensions post-Brexit en Irlande du Nord et décrivant le personnel portuaire comme des «cibles». Le personnel a également signalé des signes de comportement suspect, notamment des personnes notant les numéros de plaque d’immatriculation des véhicules.

Le maire local, Peter Johnston, a déclaré qu’il y avait eu « des graffitis profondément troublants et une montée très notable des tensions communautaires ».

Depuis que le Royaume-Uni a quitté les structures économiques de l’Union européenne à la fin de 2020, des contrôles douaniers et vétérinaires ont été imposés aux marchandises circulant entre la Grande-Bretagne et le bloc.

En vertu des conditions de divorce entre le Royaume-Uni et l’UE, des contrôles sont également effectués sur les marchandises britanniques à destination de l’Irlande du Nord, car elle partage une frontière avec l’Irlande, membre de l’UE. Une frontière ouverte entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande est un pilier clé du processus de paix qui a mis fin à des décennies de violence dans la région.

Mais la décision de maintenir l’Irlande du Nord liée à certaines règles de l’UE est opposée par les politiciens unionistes pro-britanniques, qui disent que cela équivaut à une frontière dans la mer d’Irlande entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

Les politiciens de tous les partis du gouvernement de partage du pouvoir d’Irlande du Nord ont condamné l’intimidation. Dans une déclaration commune, ils ont déclaré que «l’exécutif est uni pour condamner toutes les menaces faites contre les travailleurs et le personnel dans l’exercice de leurs fonctions dans les ports de Belfast et de Larne».

«Il n’y a pas de place dans la société pour l’intimidation et les menaces contre quiconque se rend sur son lieu de travail», ont-ils déclaré.

Le ministre britannique Michael Gove a qualifié les menaces de « totalement inacceptables » et a appelé au « calme » et à la « modération », s’exprimant devant le Parlement mardi.

La sensibilité du statut de l’Irlande du Nord a été soulignée la semaine dernière, lorsque l’UE a brièvement menacé d’instaurer des contrôles sur les expéditions de vaccins contre les coronavirus vers l’Irlande du Nord dans le cadre de mesures visant à renforcer l’approvisionnement du bloc.