L’UE condamne les « extrémistes israéliens » — RT World News

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a demandé à Israël de faire quelque chose « extrémistes » attaquant des convois d’aide humanitaire en route vers Gaza.

Suite à l’offensive israélienne sur la ville de Rafah, située à la frontière de l’enclave palestinienne avec l’Égypte, les approvisionnements en nourriture et autres biens destinés à Gaza ont été réacheminés via Israël. Lundi, un de ces convois a été saccagé près d’Hébron.

« Je suis indigné par les attaques répétées et toujours incontrôlées perpétrées par des extrémistes israéliens contre des convois humanitaires en route vers Gaza, y compris en provenance de Jordanie. Des centaines de milliers de civils meurent de faim. » Borrel dit le X (anciennement Twitter) mardi soir. Il a exhorté les autorités israéliennes à « arrêtez ces opérations et demandez des comptes aux responsables. »

Sa condamnation intervient après que le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a dénoncé l’attaque lors d’un point de presse à la Maison Blanche lundi.

« C’est un scandale total que des gens attaquent et pillent ces convois venant de Jordanie et se dirigeant vers Gaza pour apporter de l’aide humanitaire », a-t-il ajouté. dit Sullivan. « C’est quelque chose dont nous ne nous cachons pas – nous trouvons cela complètement et totalement inacceptable. »















Lors de l’incident de lundi, un convoi a été arrêté au poste de contrôle de Tarqumiya, près d’Hébron, et un groupe de personnes a détruit une partie de la nourriture contenue dans les camions. Le militant pacifiste israélien Sapir Sluzker Amran, témoin de l’attaque, a identifié les auteurs comme étant un groupe appelé Tsav 9.

« La plupart d’entre eux étaient des colons. Ils y vivent aussi, ils sont des colons dans les colonies de la région », a-t-elle déclaré à CBS News mardi. « Le point commun à tous est qu’ils appartiennent à des groupes sionistes de droite. »

Des photos et des vidéos prises par Amran montrent les assaillants grimpant sur les camions, jetant des colis de nourriture sur le bord de la route et déversant la farine des sacs.

« Ils ont commencé il y a quelques mois, ils récoltent beaucoup d’argent et ils ont de nombreux partisans au sein du gouvernement », Amran a déclaré à CBS, affirmant que l’armée et la police israéliennes avaient divulgué l’emplacement des convois d’aide au groupe. Elle a également affirmé que l’un des colons l’avait frappée lors de l’incident de lundi et que les Forces de défense israéliennes (FDI) avaient plutôt protégé l’attaquant.

Tsav 9 est un groupe qui s’est engagé à bloquer toute aide à Gaza tant que les otages israéliens resteront aux mains du Hamas, l’organisation militante palestinienne qui a capturé plus de 200 prisonniers lors de son incursion du 7 octobre de l’année dernière.

La police israélienne a déclaré qu’elle enquêtait sur l’attaque du convoi et avait arrêté «plusieurs suspects».