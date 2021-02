Bruxelles a critiqué le Premier ministre slovène pour avoir « insulté » une journaliste en affirmant qu’elle avait été « chargée de ne pas dire la vérité ».

Janez Jansa a fait ces remarques sur un Article de Politico Europe intitulé « Dans la guerre de la Slovénie contre les médias ». Il a affirmé que les attaques présumées de Jansa contre des journalistes avaient créé un climat de peur dans le pays.

Il a affirmé que le journaliste avait reçu pour instruction de mentir et avait cité des sources inconnues de l’extrême gauche.

Stephen Brown, rédacteur en chef de Politico Europe, a déclaré que son « journalisme indépendant et impartial parle de lui-même » et soutenait l’article et le journaliste.

Eric Mamer, le principal porte-parole de la Commission européenne, a déclaré que l’UE « n’accepte pas et condamne les propos insultants envers les journalistes, y compris dans ce cas ».

Rapports sans frontières fait part de ses inquiétudes à Jansa depuis des mois, l’accusant de mener une «campagne de haine» contre les journalistes.

« Nous accueillerions favorablement toute délégation de toute institution qui essaierait de prouver que les principaux médias sont sous le contrôle du gouvernement », Jansa tweeté jeudi soir.

« Nous n’aurions probablement besoin que d’une visite de quelques heures (…) pour clarifier les choses », a-t-il ajouté, exprimant des doutes sur le fait que la Commission européenne ait pris une position directe sur la question.

Dans son rapport sur l’état de droit de l’année dernière, le bras exécutif de l’UE a noté que les journalistes en Slovénie sont « fréquemment victimes de harcèlement ou de menaces en ligne, qui sont rarement sanctionnés par la justice ».

Reporters sans frontières a exhorté l’UE à rappeler à Jansa que la liberté de la presse est un principe clé du bloc des 27 nations.

La Slovénie doit prendre la présidence tournante de l’UE pour six mois en juillet.

En janvier, la Commission européenne a mis en garde la Slovénie contre toute tentative de «pression» sur les médias, suite à la décision de Ljubljana de suspendre le financement de l’agence de presse nationale. Le gouvernement slovène a finalement autorisé les subventions après avoir été réprimandé par Bruxelles.

Jansa a précédemment décrit l’agence comme une « honte nationale ».