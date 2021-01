BRUXELLES – Malgré les pressions exercées lundi par certains pays de l’Union européenne pour sanctionner davantage la Russie après l’arrestation du critique du Kremlin Aleksei A. Navalny et de milliers de ses partisans, le plus haut responsable de la politique étrangère du bloc ira de l’avant avec une visite à Moscou au début du mois prochain et rencontrera d’abord les responsables russes. L’officiel, Josep Borrell Fontelles, fera pression sur le gouvernement russe pour qu’il libère M. Navalny, selon des diplomates à Bruxelles, et sinon, de nouvelles sanctions sont possibles. La décision a été prise lors d’une rare réunion en personne des 27 ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne à Bruxelles. Le voyage de M. Borrell pour rencontrer son homologue russe, le ministre des Affaires étrangères Sergey V. Lavrov, est prévu après le 2 février, lorsque M. Navalny fera face à une audience qui pourrait l’envoyer en prison pendant plusieurs années. Ses partisans ont appelé les gens à redescendre dans la rue dimanche, deux jours avant l’audience.

Lors d’une conférence de presse, M. Borrell a déclaré que les ministres des Affaires étrangères avaient condamné la répression russe contre M. Navalny et ses partisans et appelé à leur libération. Il a déclaré qu’il serait heureux de rencontrer M. Navalny, et que sa situation ferait l’objet de discussions lors de sa visite, mais le voyage consistait principalement à discuter des relations stratégiques avec la Russie avant un sommet des dirigeants européens en mars.

Les dirigeants européens sont «prêts à réagir» et à agir «en fonction des circonstances», a déclaré M. Borrell. Bien que les ministres des Affaires étrangères aient différé sur la manière de répondre à Moscou, aucune proposition concrète n’a été faite, il n’est donc pas nécessaire de prendre des décisions maintenant, a-t-il déclaré. Des dizaines de milliers de Russes se sont rassemblés pour M. Navalny dans les rues de plus de 100 villes russes samedi dernier lors des plus grandes manifestations que le pays avait vues depuis au moins 2017. Plusieurs milliers ont été arrêtés et parfois battus, provoquant des protestations de la nouvelle administration Biden comme ainsi que des pays européens.