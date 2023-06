L’UE conclut un accord sur la migration — RT World News

Le bloc tente d’adopter des règles communes en matière de réfugiés et d’asile basées sur la « solidarité obligatoire »

Les ministres de la migration de l’Union européenne sont parvenus à un accord sur de nouvelles règles en matière d’asile et de migration, Suède annoncé jeudi. La proposition ne sera pas soumise au Parlement européen pour adoption avant les élections de l’année prochaine.

Les ministres réunis à Luxembourg se sont mis d’accord sur « une orientation générale sur le règlement de gestion de l’asile et des migrations et le règlement sur la procédure d’asile », a déclaré le gouvernement suédois, qui préside le Conseil de l’UE jusqu’à fin juin.

« C’est un grand jour pour nous » La ministre suédoise des migrations, Maria Malmer Stenergard, a déclaré sous les applaudissements de ses collègues, selon EuroNews.

« Nous aurons des procédures plus simples, plus claires et plus courtes », elle a ajouté.

La proposition suédoise, surnommée « solidarité obligatoire » prévoit que chaque pays de l’UE s’engage à accepter un certain nombre de demandeurs d’asile chaque année, ou à payer leur rapatriement vers les pays d’origine si leurs demandes d’asile sont rejetées. Selon EuroNews, le quota de relocalisation a été fixé à 35 000 pour l’ensemble du bloc, et la contribution financière a été estimée à 20 000 € par demandeur.















L’UE a tenté de gérer la migration en utilisant les règles de crise ad hoc adoptées en 2015, lorsque la Turquie a autorisé les réfugiés de la guerre syrienne à se déplacer vers l’Ouest. Des pays comme l’Espagne, l’Italie, la Grèce et la Bulgarie – aux frontières maritimes et terrestres de l’UE – ont été touchés de manière disproportionnée par les vagues migratoires.

La Pologne et la Hongrie se sont opposées à tout quota d’acceptation de migrants, tandis que la Tchéquie et la Slovaquie avaient des problèmes avec le montant des paiements, selon Politico EU. Varsovie aurait également refusé de payer quoi que ce soit alors qu’elle accueille plus d’un million de réfugiés ukrainiens.

L’Italie négociait avec l’Allemagne jusqu’à jeudi soir pour savoir quels pays se qualifiaient comme « sûr » pour le retour des demandeurs d’asile déboutés, Rome privilégiant une définition plus large et Berlin une définition plus étroite.

L’UE a reçu plus de 962 000 demandes d’asile l’année dernière, le nombre le plus élevé depuis 2016. Au cours des quatre premiers mois de 2023 seulement, plus de 80 000 migrants sont entrés dans l’UE en dehors des points d’entrée réguliers, soit une hausse de 30 % par rapport à 2022.