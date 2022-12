L’UE conclut un accord pour interdire les produits qui alimentent la déforestation

Les forêts du monde entier sont de plus en plus menacées par le défrichage pour le bois et l’agriculture, y compris le soja et l’huile de palme. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture estime que 420 millions d’hectares (1,6 million de miles carrés) de forêt – une superficie plus grande que l’UE – ont été détruits entre 1990 et 2020.