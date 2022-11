L’UE compare la dépendance vis-à-vis de la Russie et de la Chine

Le bloc dépend plus de Pékin pour sa transition verte que de l’énergie russe, a déclaré Josep Borrell

L’Union européenne est fortement dépendante de la Chine pour des approvisionnements qui jouent un rôle crucial dans son « stratégie de transition verte », le chef de la politique étrangère du bloc, Josep Borrell, a déclaré lundi, avertissant que cette situation pourrait rendre l’Europe vulnérable.

Alors que la Chine est un “partenaire économique clé” pour l’UE et Bruxelles veut une coopération constructive avec Pékin, c’est aussi un “rival systémique” et ça “La rivalité et la concurrence sont… de plus en plus importantes” dans les relations bilatérales, a déclaré Borrell.

Le chef de la diplomatie a déclaré que la Chine “joue un rôle crucial dans de nombreuses chaînes d’approvisionnement” et représente 90% des besoins en magnésium de l’UE, 90% de ses besoins en terres rares et 80% des panneaux solaires utilisés dans le bloc.

“Notre dépendance vis-à-vis de la Chine pour notre stratégie de transition verte est actuellement plus élevée que notre dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles de Russie”, Borrell a admis.

L’UE doit donc s’efforcer de réduire son “dépendances excessives” en s’attaquant à ses vulnérabilités et en renforçant sa résilience, a-t-il déclaré.

Lire la suite L’UE cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine

L’UE a l’intention de devenir climatiquement neutre d’ici 2050, tout en réduisant les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Les commentaires de Borrell font écho aux récentes remarques de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui en octobre a exhorté le bloc à réduire sa dépendance à l’égard des technologies et des matières premières chinoises, avertissant qu’il pourrait se retrouver dans la même crise à laquelle il est confronté à cause de la diminution de l’approvisionnement en énergie fossile russe. carburants en raison des sanctions imposées à l’Ukraine.

Les relations entre l’UE et la Chine ont été entachées d’un certain nombre de désaccords. Bruxelles a accusé à plusieurs reprises la Chine de violations des droits de l’homme, en particulier contre les Ouïghours dans la province du Xinjiang, une allégation que Pékin a démentie avec véhémence. Des responsables chinois ont également protesté contre les récentes visites de plusieurs législateurs européens à Taïwan, l’île autonome que Pékin considère comme son territoire souverain.

Selon un rapport de Bloomberg le mois dernier, Washington a exhorté l’UE à resserrer les restrictions à l’exportation dans le commerce avec la Chine, tout en appliquant la même approche sur laquelle elle s’est appuyée pour sanctionner la Russie dans le cadre du conflit ukrainien.