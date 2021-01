Les régulateurs belges ont effectué une inspection du site de production de vaccins contre le coronavirus d’AstraZeneca près de Bruxelles à la demande de la Commission européenne, au milieu d’une dispute en cours sur le déploiement du vaccin Covid-19 de la société.

Lors de l’inspection ordonnée par la branche exécutive de l’Union européenne, des échantillons et des registres ont été prélevés dans l’usine Novasep, dans la ville de Seneffe, en dehors de Bruxelles, pour être analysés par des fonctionnaires de l’Agence fédérale belge des médicaments et des produits de santé (FAGG).

L’inspection marque une escalade dans la querelle en cours entre le bloc et la société pharmaceutique concernant les retards de livraison du vaccin Covid-19 aux États membres. La FAGG a confirmé jeudi que la commission avait demandé une inspection des flux de production.

Aussi sur rt.com L’UE devrait évaluer « toutes les options » et utiliser « tous les moyens légaux » si la débâcle de l’approvisionnement en vaccins Covid-19 n’est pas résolue – Bruxelles

Les livraisons du vaccin AstraZeneca Covid-19 dans toute l’UE sont désormais douteuses, mais la société a assuré au gouvernement britannique qu’elle serait capable de livrer deux millions de doses par semaine à la Grande-Bretagne, remplissant ainsi sa commande totale de 100 millions de doses. L’UE examine si les doses fabriquées sur le territoire européen ont été réacheminées ces dernières semaines pour satisfaire la commande britannique.

L’inspection a été réalisée pour « s’assurer que le retard de livraison est bien dû à un problème de production sur le site belge », a déclaré France Dammel, porte-parole du ministère belge de la Santé, ajoutant qu’elle « s’est déroulée en toute transparence et objectivité.

« Les experts belges examinent actuellement les éléments qui ont été collectés, avec des experts des Pays-Bas, d’Italie et d’Espagne », a-t-il déclaré. Un premier rapport sur les résultats est attendu d’ici quelques jours, avec une inspection de suivi déjà prévue dans les semaines à venir.

Le fabricant de médicaments anglo-suédois a annoncé la semaine dernière qu’il prévoyait de réduire les livraisons initiales de l’UE de 80 millions à 31 millions, invoquant la réduction des rendements de ses installations de fabrication européennes. Cependant, l’UE conteste cela et affirme qu’elle ne recevra qu’un quart des vaccins convenus entre le bloc des 27 nations et le géant pharmaceutique.

Stella Kyriakides, la commissaire européenne chargée de la santé et de la sécurité alimentaire, a dénoncé le «manque persistant de clarté sur le calendrier de livraison», après une troisième série de discussions avec le fabricant de médicaments mercredi.

L’Agence européenne des médicaments devrait prendre une décision vendredi sur l’approbation du vaccin AstraZeneca. Avant cette décision, les autorités allemandes ont recommandé que le vaccin AstraZeneca ne soit administré qu’aux personnes âgées de 18 à 64 ans, en raison de problèmes de sécurité et d’efficacité liés à son utilisation chez les groupes démographiques plus âgés et plus vulnérables.

Aussi sur rt.com D’autres mauvaises nouvelles pour l’UE alors que l’annonce allemande surprenante indique que le vaccin AstraZeneca Covid-19 ne devrait être administré qu’aux moins de 65 ans

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!