L’UE commande 200 millions de doses supplémentaires de vaccin contre le coronavirus Pfizer / BioNTech

Le fabricant de médicaments allemand BioNTech a annoncé mercredi que l’Union européenne achèterait 200 millions de doses supplémentaires de son vaccin contre le coronavirus, qui seront livrées au deuxième trimestre 2021.

«Nous lancerons la production dans notre usine de Marburg ce mois-ci et avons renforcé notre réseau de fabrication avec des partenaires supplémentaires. Nous continuons d’évaluer, avec les gouvernements, les autorités et les partenaires à tous les niveaux, comment nous pourrions répondre à un besoin futur encore plus élevé d’approvisionnement pour nos vaccins », a déclaré le Dr Ugur Sahin, cofondateur de BioNTech.

Il a ajouté qu’avec le fabricant de médicaments américain Pfizer, ils avaient pris des mesures supplémentaires pour augmenter leur capacité de production en Europe.

« Cet après-midi, je vais signer un deuxième contrat de la Commission européenne avec BioNTech / Pfizer pour jusqu’à 300 millions de doses supplémentaires de vaccin COVID-19 », a tweeté mercredi la chef de la santé du bloc, Stella Kyriakides.

Le nouvel accord entre Pfizer / BioNTech et la Commission européenne porte l’approvisionnement total de l’UE à 500 millions de doses, avec une option pour 100 millions de doses supplémentaires.