La querelle en cours entre le géant pharmaceutique AstraZeneca et l’Union européenne au sujet de la livraison de doses de vaccin COVID au bloc était un échec des relations publiques des deux côtés, a déclaré un ancien Premier ministre finlandais.

S’exprimant dans un entretien avec Euronews, Alexander Stubb, un ancien Premier ministre finlandais, a fait valoir que l’UE faisait du bon travail avec son déploiement de vaccins mais qu’elle était confrontée à une « nouvelle » et « situation difficile » dans son désaccord contractuel en cours avec AstraZeneca.

«Je pense que nous sommes tous confrontés à une nouvelle situation. C’est une situation très difficile, tant pour les entreprises que pour l’autre contractant. Bien sûr, nous aimerions vivre dans un monde où tout fonctionnerait parfaitement et où le déploiement se ferait. exactement comme prévu, mais cela ne se produit tout simplement pas dans ce genre de cas », a-t-il déclaré à Euronews.

L’UE et le laboratoire basé au Royaume-Uni sont enfermés dans une guerre des mots après que la société a déclaré au bloc qu’il y aurait une pénurie de 60% des doses convenues au premier trimestre de cette année.

Les deux parties ont eu mercredi des pourparlers de crise « constructifs » pour tenter de résoudre le problème, mais n’ont jusqu’à présent pas réussi à trouver un accord.

Stubb a félicité la Commission européenne pour son pouvoir de négociation mais a admis que la situation n’était pas bonne pour l’UE.

« L’UE a le pouvoir de négociation. S’il n’avait été qu’un petit État membre essayant d’obtenir des doses, elle ne les aurait pas obtenues », a déclaré Stubb. « Mais la situation [the row with AstraZeneca] n’a pas l’air bien maintenant « .

L’un des points litigieux des discussions tendues est l’absence d’une clause dite du «premier arrivé, premier servi», selon l’UE.

L’eurodéputé allemand Peter Liese a averti que l’UE risquait une guerre commerciale avec le Royaume-Uni, qui a commandé ses doses trois mois avant l’UE, sur la fourniture de doses de vaccin si l’UE ne changeait pas de cap.

Stubb a également critiqué la mauvaise communication des deux côtés dans ce qui est en train de devenir un désastre de relations publiques pour les deux parties, a-t-il déclaré.

« Je pense qu’AstraZeneca doit probablement également examiner sa stratégie de communication [as the EU]», a-t-il déclaré à Euronews.« Je ne suis pas très convaincu que la manière dont l’entreprise, et en particulier son PDG, est sortie au début de cette discussion a favorisé une discussion diplomatique et constructive pour l’avenir ».

Il a ajouté que la seule solution au conflit en cours était « un déploiement robuste et efficace du vaccin ».

« Donc, fondamentalement, tout sera une question de chiffres. L’UE peut-elle s’en tenir à l’objectif de 70% de la population vaccinée d’ici l’été? Les entreprises peuvent-elles fournir le nombre de doses qu’elles ont promis? » Dit Stubb. «Ce genre de ligne sera la clé de la communication.

« Le problème pour la Commission européenne va être une fois que le déploiement aura lieu, elle n’obtiendra pas le crédit. Les États membres et les dirigeants politiques des États membres vont s’en attribuer le mérite. »

« En ce sens, je pense que la Commission est coincée entre un rocher et un endroit dur. Mais je pense qu’elle fait un assez bon travail et que le déploiement se fera par la suite. »

Pour voir l’interview complète d’Alexander Stubb, regardez la vidéo dans le lecteur multimédia ci-dessus.