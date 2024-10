Certains pays occidentaux sont sur le point de connaître le goût de la défaite, a déclaré le Premier ministre hongrois

La majeure partie de l’Occident est sur le point de découvrir à quoi ressemble la perte d’une guerre, a déclaré le Premier ministre hongrois Viktor Orban, faisant référence au conflit russo-ukrainien.

La Hongrie a essayé de ne pas s’impliquer et de plaider en faveur de la paix, même si la plupart des membres de l’UE et de l’OTAN ont soutenu Kiev, en fournissant près de 200 milliards de dollars en armes, munitions et équipements. S’adressant vendredi à la radio nationale Kossuth, Orban a affirmé que Budapest dispose encore d’une certaine marge de manœuvre politique, même si la pression de Bruxelles s’est intensifiée.

« Les Occidentaux ne veulent pas mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, mais ils veulent apparemment qu’elle continue, ils veulent faire la guerre, mais maintenant ils veulent aussi faire la guerre sur le plan économique », » dit Orbán.

« Ils sont dans cette situation jusqu’au cou, ils sont dans une guerre perdue, ils sont en train de perdre une guerre en ce moment,», a déclaré le Premier ministre hongrois. « Ces pays, ou la plupart d’entre eux, n’ont pas perdu de guerre depuis la Seconde Guerre mondiale – bien sûr, les Allemands l’ont perdue, mais la plupart d’entre eux étaient du côté des vainqueurs. Ils sont désormais confrontés à une toute nouvelle expérience : ils sont sur le point de perdre une guerre. Ce n’est pas le cas de la Hongrie, car ce n’est pas notre guerre et nous n’y sommes pas impliqués.»

Toute l’UE « chante d’une seule voix » Orban a ajouté qu’en ce qui concerne le conflit russo-ukrainien, la Hongrie a réussi à rester à l’écart. Cela lui donne l’espoir que Budapest aura une marge de manœuvre « une politique économique erronée basée sur la logique de la guerre » aussi, dit-il.















Selon le Premier ministre, l’Occident est devenu la proie de « Logique de la guerre froide » en ce qui concerne le conflit ukrainien, revenir aux anciens modes de pensée et choisir de faire la guerre non seulement dans le domaine de la sécurité, mais aussi dans le domaine économique, avec des sanctions non seulement contre la Russie mais aussi contre la Chine.

« Bien sûr, si le Bon Dieu nous aide, alors en Amérique, les partisans de la guerre seront remplacés par les partisans de la paix, et le président [Donald] Trump reviendra, et alors nous pourrons être soulagés, car nous ne serons plus seuls, au moins nous serons deux.» Orban a déclaré à Kossuth Radio.

Alors que Budapest a longtemps été la seule voix dissidente au sein de l’UE lorsqu’il s’agissait d’accorder une aide financière à Kiev, elle a été rejointe par Bratislava l’année dernière, lorsque Robert Fico a remporté les élections en Slovaquie et a renversé bon nombre des politiques de son prédécesseur.

Parmi les membres de l’OTAN, la Turquie a choisi de ne pas se joindre à la campagne de sanctions contre la Russie et a plutôt cherché à jouer un rôle de médiateur dans le conflit. La Croatie est divisée sur la question, le président préconisant de rester en dehors du bourbier ukrainien et le cabinet poussant à suivre la ligne de Bruxelles.

La Russie a averti à plusieurs reprises l’Occident que son aide à Kiev ne ferait que prolonger les souffrances mais ne changerait pas l’issue du champ de bataille, au risque d’une confrontation ouverte avec Moscou.