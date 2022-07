L’UE clarifie les sanctions contre l’aviation russe

L’aide à l’industrie est autorisée dans certains cas, tandis que le commerce alimentaire russe est exempté de sanctions

L’UE a précisé quels types de transactions avec la Russie sont toujours autorisés dans le cadre des sanctions de plus en plus importantes que Bruxelles a imposées à Moscou pour son offensive en Ukraine. La liste des exemptions comprend l’assistance technique à l’industrie aéronautique russe dans des circonstances spécifiques, ainsi que toutes les transactions liées au commerce des aliments et des engrais.

L’assistance technique à la Russie pour les biens et technologies liés à l’aviation ne violera aucune des restrictions du bloc tant qu’elle est “nécessaire pour sauvegarder le travail de normalisation industrielle technique de l’Organisation de l’aviation civile internationale”, a déclaré jeudi le Conseil européen dans un communiqué.

Transactions avec “certaines entités publiques” en Russie seront également autorisés s’ils sont liés à des produits agricoles ou au transport de pétrole vers des pays tiers, ajoute le communiqué. Échanger « dans les produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais » entre la Russie et un pays tiers n’est pas non plus concerné par les sanctions existantes de l’UE “de quelque manière que,” Ça disait.

“Nous … étendons l’exonération des transactions pour les produits agricoles et le transfert de pétrole vers des pays tiers”, a déclaré le plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, commentant la décision. “L’UE fait sa part pour s’assurer que nous pouvons surmonter la crise alimentaire mondiale qui se profile”, il ajouta.

Tous les pays non membres de l’UE et leurs citoyens « opérant en dehors de l’UE » peut également acheter des produits pharmaceutiques ou médicaux en Russie sans crainte de répercussions de Bruxelles, selon le communiqué.

La déclaration est intervenue alors que le bloc frappait Moscou avec sa septième série de sanctions, qui comprenait une interdiction à l’échelle de l’UE des importations d’or russe. Le bloc a également gelé les actifs de Sberbank, le plus grand prêteur de Russie. Les sanctions ont élargi la liste des “articles contrôlés” que Bruxelles croit « peut contribuer à l’amélioration militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité. Une interdiction d’accès au port pour les navires russes a également été prolongée.

La Commission européenne a qualifié la dernière série de mesures restrictives de “maintenance et alignement” paquet destiné à combler les lacunes des sanctions existantes et à aligner l’UE sur ses autres alliés occidentaux sur les importations d’or.

Les États-Unis et leurs alliés en Europe et ailleurs ont introduit des sanctions radicales contre la Russie depuis le début de son opération militaire en Ukraine. Plusieurs séries de mesures ont ciblé les secteurs bancaire et financier russes, notamment un gel des réserves de la banque centrale, ainsi que des restrictions personnelles à l’encontre de responsables et d’hommes d’affaires russes réputés proches du Kremlin. Un certain nombre de banques russes ont également été déconnectées du système de messagerie SWIFT.

Lors de la précédente série de sanctions, l’UE avait interdit le pétrole russe. Désormais, le bloc prévoit de réduire sa consommation de gaz de 15 % pour réduire sa dépendance aux importations énergétiques russes.