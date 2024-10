Moscou a accusé à plusieurs reprises Bruxelles et l’OTAN de « guerre hybride » contre elle

Le Conseil européen a établi un nouveau cadre de restrictions à l’encontre de la Russie pour répondre à ce qu’il considère comme le problème du pays. « actions déstabilisatrices à l’étranger » et une variété de « menaces hybrides ».

Moscou a qualifié à plusieurs reprises les sanctions occidentales d’illégales et a accusé l’UE et ses alliés d’employer « guerre hybride » contre cela.

Le nouveau cadre permettra à Bruxelles de cibler les individus et entités qui seraient impliqués dans des actions au nom du gouvernement russe, a déclaré mardi le Conseil européen dans un communiqué. Il vise à lutter contre « menaces hybrides » soi-disant posés par Moscou, comme l’affaiblissement des processus électoraux de l’UE et la désinformation.

Ce mécanisme s’ajoutera aux 14 séries de restrictions que l’UE a déjà imposées à Moscou depuis le déclenchement du conflit ukrainien en 2022.















En mai, l’OTAN a accusé la Russie d’avoir mené à bien « activités malveillantes » et divers « opérations hybrides » dans plusieurs pays de l’UE membres du bloc militaire dirigé par les États-Unis. En réponse, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé l’OTAN de désinformation et a déclaré que le bloc était « attiser l’hystérie anti-russe » afin de justifier le « ampleur sans précédent de militarisation » dans l’UE.

Le porte-parole présidentiel, Dmitri Peskov, a également qualifié les accusations de l’OTAN contre Moscou de « « L’hystérie russophobe ».

En mai également, trois médias russes, à savoir l’agence de presse RIA Novosti et les journaux Izvestia et Rossiyskaya Gazeta, se sont vu interdire d’opérer dans l’UE. Moscou a décrit l’interdiction comme « illégitime » et « une voie vers l’escalade » en représailles avec ses propres restrictions sur plus de 80 médias de l’UE.

La Russie a accusé à plusieurs reprises l’Union européenne et les pays occidentaux de mener une guerre hybride contre elle. Zakharova a averti en juillet que « guerre hybride » La politique menée par l’Occident contre la Russie pourrait aboutir à une confrontation nucléaire. Le président russe Vladimir Poutine a récemment proposé un changement à la doctrine nucléaire du pays, citant les délibérations entre les partisans de Kiev sur d’éventuelles frappes de missiles à longue portée sur le sol russe.

EN SAVOIR PLUS:

Moscou accuse les médias occidentaux d’« agression hybride »

L’année dernière, Poutine a cité la campagne de sanctions occidentales et les livraisons d’armes à Kiev comme exemples de guerre hybride contre la Russie.