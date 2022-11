L’UE cible 19 autres responsables du Myanmar avec des sanctions

BRUXELLES (AP) – L’Union européenne a imposé mardi des sanctions à plusieurs hauts responsables et officiers des forces armées au Myanmar, où une prise de contrôle militaire l’année dernière a déclenché des violences qui menacent de déstabiliser d’autres parties de l’Asie du Sud-Est.

L’UE a gelé les avoirs de 19 personnes – dont le ministre de l’Investissement et des Relations économiques extérieures Kan Zaw et le juge en chef de la Cour suprême du Myanmar, de hauts gradés militaires et des hommes d’affaires liés aux forces armées – et leur a interdit de voyager en Europe.

Le bloc des 27 nations a également gelé les avoirs en Europe du Conseil d’administration de l’État du Myanmar. Le siège de l’UE a déclaré dans un communiqué que le SAC, créé en février 2021 à la suite d’un coup d’État militaire, “est responsable des politiques et des activités qui sapent la démocratie et l’État de droit”.

Le Myanmar a langui sous un régime militaire strict pendant cinq décennies, ce qui a conduit à un isolement international et à des sanctions. Alors que les généraux relâchaient leur emprise, Aung San Suu Kyi est devenue leader lors des élections de 2015 et la communauté internationale a assoupli la plupart des sanctions et augmenté les investissements.

Mais cela a pris fin le 1er février 2021, lorsque les forces armées ont lancé un coup d’État après avoir contesté les résultats des élections de novembre 2020, qui ont été remportées à une écrasante majorité par le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi.

La prise de contrôle s’est heurtée à une opposition publique massive, qui s’est depuis transformée en résistance armée.

“L’UE est profondément préoccupée par l’escalade continue de la violence et l’évolution vers un conflit prolongé qui s’est propagé à travers le pays et a des implications régionales”, indique le communiqué.

L’UE s’est engagée à « s’efforcer de traduire en justice tous les responsables des violations des droits de l’homme, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité » commis depuis le coup d’État.

Les nouvelles sanctions signifient qu’un total de 84 personnes et 11 “entités” telles que des agences, des entreprises ou des organisations sont désormais ciblées par l’UE. Le bloc a également mis en place un embargo sur les armes, ainsi qu’une interdiction des équipements pouvant être utilisés pour la répression interne ou pour surveiller les communications.

The Associated Press