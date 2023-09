L’UE cherchera un accord à la COP28 sur l’élimination progressive des combustibles fossiles – projet de document

L’UE envisage de faire pression en faveur d’un accord mondial visant à éliminer progressivement les combustibles fossiles lors du sommet sur le climat COP28, selon un projet de document.

Les pays n’ont jamais encore convenu, lors des négociations de l’ONU sur le climat, d’arrêter progressivement la combustion de tous les combustibles fossiles émetteurs de CO2.

On s’attend à une résistance de la part des économies qui dépendent des revenus provenant de la vente du pétrole et du gaz.

Les pays de l’Union européenne se préparent à faire pression en faveur d’un accord mondial sur l’élimination progressive des combustibles fossiles lors du sommet climatique COP28 des Nations Unies qui débute en novembre, selon un projet de position de négociation de l’UE.

Les diplomates des 27 États membres du bloc sont en train de rédiger leur position pour le sommet de Dubaï, où près de 200 pays tenteront de renforcer leurs efforts pour freiner le changement climatique.

« La transition vers une économie neutre pour le climat nécessitera l’élimination progressive des combustibles fossiles à l’échelle mondiale et un pic de leur consommation dès à court terme », indique un projet de position de négociation de l’UE, consulté par Reuters.

Les pays n’ont jamais encore convenu, lors des négociations de l’ONU sur le climat, d’arrêter progressivement la combustion de tous les combustibles fossiles émetteurs de CO2, bien que ceux-ci soient la principale cause du changement climatique.

« Sans réduction » fait référence aux combustibles fossiles brûlés sans recourir à des technologies permettant de capter les émissions de CO2 qui en résultent. Le mot était entre crochets dans le projet de texte de l’UE, indiquant que les pays ne se sont pas encore mis d’accord sur l’opportunité de l’inclure.

Les diplomates européens espèrent qu’un accord pourra être conclu lors de la COP28, mais ils s’attendent à rencontrer la résistance des économies qui dépendent des revenus provenant de la vente de pétrole et de gaz.

Le document de l’UE, qui est encore en cours de négociation et pourrait changer avant d’être finalisé en octobre, indique que le secteur de l’énergie devrait être largement exempt de combustibles fossiles « bien avant 2050 », car les sources d’énergie rentables et sans CO2 sont Déjà disponible.

Une proposition visant à éliminer progressivement les combustibles fossiles émetteurs de CO2 a obtenu le soutien de plus de 80 pays lors du sommet de l’ONU sur le climat de l’année dernière, mais l’Arabie saoudite et d’autres pays riches en pétrole et en gaz s’y sont opposés.

Certains pays dont l’économie est fortement tributaire des combustibles fossiles souhaitent se concentrer sur le développement de technologies permettant de capter les émissions de CO2, plutôt que de réduire l’utilisation de combustibles fossiles. Le désaccord sur cette question a signifié que les ministres des pays du G20 n’ont pas pu se mettre d’accord sur la réduction des combustibles fossiles lors d’une réunion le mois dernier.

Certains pays de l’UE qui cherchent à accélérer les mesures de réduction des émissions de CO2 souhaitent convenir de limites aux technologies de captage du CO2, afin de restreindre leur utilisation aux secteurs sans alternatives, ont indiqué des diplomates.

Bien qu’elle ne soit pas juridiquement contraignante, l’idée derrière un accord mondial visant à abandonner progressivement les combustibles fossiles est de créer une puissante « étoile du Nord » pour guider les futures négociations sur le climat, les politiques gouvernementales et les investissements vers des sources d’énergie et des technologies qui ne contribuent pas au chauffage de la planète.