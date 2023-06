L’UE cherche désespérément à réprimer la liberté d’expression d’Elon Musk en la qualifiant de « désinformation » — RT World News

Si le code de désinformation technologique de Bruxelles est volontaire, alors pourquoi les responsables ont-ils paniqué lorsque Musk en a retiré Twitter ?

Les responsables de l’Union européenne s’effondrent, tout cela parce que le PDG de Twitter, Elon Musk, a retiré la plate-forme d’un « volontaire » Code de conduite de l’UE pour les entreprises technologiques afin de lutter contre les soi-disant « désinformation. » Et ils n’ont pas encore cité un seul exemple réel de cela.

Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur tweeté, « Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher » invoquant une obligation légale d’empêcher la désinformation à partir d’août. Il traite essentiellement Musk, un gars qui construit des fusées et des voitures en Amérique, comme un écolier indiscipliné, avec Bruxelles dans le rôle du directeur. Le ministre français du numérique, Jean-Noël Barrot, a même menacé d’interdire Twitter de l’UE dans une récente interview, citant le « grave » menace de désinformation.

Ils accusent essentiellement Musk de pré-crime, comme dans le film « Minority Report » où le personnage de Tom Cruise est poursuivi par l’État avant d’avoir commis une infraction. L’UE cherche à faire tomber le bras très long de son autoritarisme sur Musk et d’autres acteurs technologiques privés – aussi éloignés qu’ils soient en réalité – qui refusent de se conformer au « Code de pratique sur la désinformation » de Bruxelles, concocté en 2018. et révisé l’année dernière.















Breton se rend même dans la Silicon Valley pour les surveiller. « Je suis l’exécutant. Je représente la loi, qui est la volonté de l’État et du peuple », dit-il à propos de son voyage.

On dirait que M. Enforcer pourrait utiliser une bonne humiliation de la part des personnes qu’il prétend représenter, et quelle meilleure façon de le faire que par Musk, qui envisage Twitter comme la voix du peuple et une plate-forme d’expression vraiment libre.

En se retirant du code, Musk n’est que le dernier exemple de ce qui semble être une tendance. La société mère de Facebook, Meta, a déjà licencié des modérateurs. Amazon, Microsoft, Alphabet et d’autres ont également réduit leurs services de surveillance, citant des mesures de réduction des coûts. Peut-être que contrôler les récits est mauvais pour les affaires.

Vous devez vous demander, cependant – si l’adhésion à ce pacte européen est facultative, alors quel est exactement le problème ? Ce n’est pas comme s’il y avait une garantie que l’un des signataires réduise réellement ce que l’UE considère comme de la désinformation. En fait, tout le concept de contrôle descendant du flux d’informations soulève des soupçons quant à la marginalisation potentielle des points de vue et des débats qui s’opposent au récit de l’establishment. Selon ce code de l’UE, les plates-formes technologiques telles que Twitter sont connectées à « des vérificateurs de faits, la société civile et des organisations tierces ayant une expertise spécifique en matière de désinformation ». Le document politique ajoute que les plates-formes doivent également rendre compte à un «groupe de travail sur le code» de l’UE, qui surveille leurs efforts. Étant donné que de tels acteurs auraient implicitement l’approbation de l’UE, il n’est pas exagéré d’imaginer qu’ils pourraient effectivement finir par agir en tant qu’exécuteurs ou gardiens du récit de l’establishment.

Musk lui-même n’est pas étranger à ce genre de collusion systémique entre acteurs étatiques et plateformes au détriment des débats contradictoires et de la libre circulation de l’information. C’est sa propre publication des Twitter Files à la suite de son acquisition de la plateforme qui a mis en lumière la collusion entre Twitter et les autorités gouvernementales occidentales pour manipuler et censurer le débat public sur le Covid-19, par exemple, ou pour se coordonner sur certains récits. sur les concurrents géopolitiques (comme la Russie) – le tout sous couvert de lutter contre la « désinformation ».

En parlant de cela, il n’a pas fallu longtemps après le retrait de Musk du code de désinformation du vice-président de l’UE pour les valeurs et la transparence – un titre orwellien, s’il en est un – pour suggérer que le bénéficiaire ultime des actions de Musk en se retirant du code n’était pas la liberté d’expression et de débat, mais plutôt la Russie.

« Au revoir, au revoir birdie, » dit Vera Jourova. « Twitter a choisi un moyen difficile de se conformer à nos lois numériques. La désinformation de la Russie est dangereuse et il est irresponsable de quitter le code anti-désinformation de l’UE. C’est vrai, parce que tous les faits et analyses qui ne correspondent pas à l’agenda occidental doivent être russes, comme ces gens le voient. Le raisonnement est à deux doigts de proclamer Musk comme une sorte d’idiot utile pour la Russie, bien qu’il soit également un entrepreneur majeur du Pentagone.















Il semble que Musk vient de décider que les dispositions de l’UE ne sont pas alignées sur le mandat de liberté d’expression qu’il a pour l’entreprise, qu’il possède personnellement et pour laquelle il a déboursé plus de 44 milliards de dollars. Et l’UE ne peut apparemment pas se résoudre à respecter la définition de la propriété privée. S’ils voulaient créer et traiter les plates-formes en ligne comme un bien ou un service public, ils devraient simplement dépenser l’argent pour le faire eux-mêmes afin de pouvoir les transformer en tuyaux d’incendie pour leur propre propagande – et ensuite regarder tout le monde fuir.

Ce n’est pas comme si Musk laissait simplement proliférer les fausses nouvelles, malgré le fait que les éleveurs de perles de l’UE suggèrent le contraire. On dirait qu’il vient de trouver une autre façon d’aborder la vérification des faits. À quel point faut-il être arrogant pour comprendre qu’un type qui construit des fusées et qui a révolutionné l’industrie automobile ne pourrait pas proposer un meilleur système de vérification des faits qu’un groupe de bureaucrates de toutes sortes ?

Lorsque Musk a repris la plate-forme, il a abandonné certains modérateurs de Twitter et les a remplacés par une fonctionnalité appelée « Notes de la communauté », grâce à laquelle les utilisateurs qui repèrent quelque chose qui est factuellement incorrect ou trompeur peuvent contribuer en temps réel à une correction ou une clarification visible juste sous le tweet. Dans la question.

Il s’avère que cette querelle entre Twitter et l’UE est devenue tout à fait le sujet sur la plate-forme elle-même. Cela génère également beaucoup de commentaires que les responsables occidentaux préféreraient que la personne moyenne ne voie pas. Et avec Musk aux commandes, ils ne peuvent pas faire grand-chose à part les menaces et les injures. Du moins pas sans ressembler aux autoritaires en herbe qu’ils sont.