L’UE cherche des « conséquences » pour Israël en cas d’opposition à un Etat palestinien

L’UE a exhorté les États membres à imposer des « conséquences » à Israël si son Premier ministre Benjamin Netanyahu continue de s’opposer à la création d’un État palestinien, alors que Bruxelles cherche à intensifier la pression sur le Premier ministre pour qu’il fasse avancer les efforts en faveur d’une paix à long terme.

La menace proposée, qui sera discutée lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE lundi, souligne le malaise croissant face à la position d’Israël parmi nombre de ses alliés occidentaux, alors que le nombre de morts civiles dues à sa guerre contre Gaza augmente, alimentant l’instabilité à travers le Moyen-Orient.

Dans un document distribué aux capitales avant la réunion de lundi et consulté par le Financial Times, Bruxelles a proposé que les États membres de l’UE « exposent les conséquences qu’ils envisagent d’attacher à l’engagement ou au non-engagement » avec leur plan de paix proposé. Le plan inclut la création d’un État pour la Palestine et la reconnaissance mutuelle de la souveraineté – la soi-disant solution à deux États.

Ce week-end, Netanyahu a redoublé d’insistance sur le fait qu’Israël devrait maintenir « un contrôle sécuritaire sur l’ensemble de la zone à l’ouest d’Israël ». [the river] Jordanie », territoire qui englobe Gaza assiégée et la Cisjordanie occupée. Il a réitéré cette position après un appel avec le président américain Joe Biden, qui avait déclaré plus tôt que Netanyahu pouvait être ouvert au compromis.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré dimanche que le refus d’accepter une solution à deux États et « le déni du droit à un État du peuple palestinien » étaient inacceptables. « Le droit du peuple palestinien à construire son propre État doit être reconnu par tous », a-t-il déclaré.

La position déclarée à long terme de l’UE est une solution à deux États, une exigence que les dirigeants du bloc ont répétée depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre qui a provoqué l’invasion de Gaza. Plus de 25 000 Palestiniens ont été tués pendant la guerre, selon les responsables du territoire.

Au moins 1 200 personnes ont été tuées lors de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre qui a déclenché la guerre, selon les chiffres israéliens.

Bien que l’influence de l’UE sur Israël soit nettement plus faible que celle des États-Unis, elle dispose d’un accord d’association qui lui accorde des avantages commerciaux et d’investissement préférentiels, un statut qui a fait de l’UE le plus grand partenaire commercial d’Israël.

Un haut responsable de l’UE a déclaré : « Nous proposons quelques idées aux États membres. Et une partie de ces idées. . . C’est ainsi que nous utiliserons notre conditionnalité à l’avenir pour voir comment nous pouvons y parvenir. . . la solution à deux États.

« Il existe des incitations et des désincitations » pour Israël, a ajouté le responsable, citant les avantages que l’UE offre actuellement à Israël dans le cadre de l’accord d’association.

Un deuxième responsable de l’UE a déclaré que la proposition reflétait la colère significative d’un grand nombre des 27 membres du bloc face au refus d’Israël de s’engager dans le plan à deux États, mais a averti que les discussions de lundi étaient « préliminaires » et que toute action serait « quelques étapes plus tard ». doubler”.

« C’est difficile à imposer à Netanyahu », a déclaré le deuxième responsable. “Mais il ne sera peut-être pas là pour toujours.”

Les exigences de l’UE énoncées dans le document incluent « un État palestinien indépendant vivant côte à côte avec Israël, dans la paix et la sécurité, avec une normalisation complète et un développement substantiel de la sécurité et de la coopération économique ».

« Un élément essentiel du plan de paix devrait être le développement de solides garanties de sécurité pour Israël et le futur État indépendant de Palestine, conditionnelles à la pleine reconnaissance diplomatique mutuelle et à l’intégration d’Israël et de la Palestine dans la région », ajoute-t-il.

Israel Katz, le ministre israélien des Affaires étrangères, devrait se joindre à la réunion des ministres des Affaires étrangères lundi, selon le programme officiel. Son homologue palestinien Riyad al-Maliki sera présent séparément. Des représentants de l’Égypte, de la Jordanie et de l’Arabie saoudite, ainsi que le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, participeront au déjeuner.