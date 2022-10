L’UE cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine

Actuellement, le bloc court un “risque” en étant dépendant de Pékin pour les technologies et les matières premières, a déclaré le président de la Commission européenne

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé à réduire la dépendance du bloc vis-à-vis de la Chine pour les technologies et l’approvisionnement en matières premières, avertissant qu’elle pourrait se retrouver dans la même situation qu’avec l’approvisionnement énergétique russe dans le cadre du conflit en cours en Ukraine. Von der Leyen a fait ces remarques vendredi lors d’une conférence de presse conjointe avec le président du Conseil européen Charles Michel.

Les relations de l’UE avec la Chine devraient être affectées par le renforcement des relations Moscou-Pékin, a averti von der Leyen, affirmant que le pays poursuivait “dominance” en Asie de l’Est et de renforcer son “influence mondiale”.

« Dans le même temps, nous avons assisté, vous vous en souviendrez, en février, au soi-disant partenariat sans limites entre la Russie et la Chine, juste avant l’invasion de l’Ukraine. Ces développements affecteront les relations UE-Chine », elle a déclaré.

Le système chinois est fondamentalement différent du nôtre. Et nous sommes conscients de la nature de la rivalité.

Par conséquent, le bloc doit se garder de devenir “dépendant” sur la Chine par tous les moyens, en particulier sur ses technologies et son approvisionnement en matières premières, a déclaré von der Leyen, citant les difficultés économiques actuelles de l’UE.

« Nous avons appris notre leçon concernant la dépendance excessive aux combustibles fossiles de la Russie, et à quel point il est difficile mais nécessaire de se débarrasser de cette dépendance. Dans le cas de la Chine, c’est le risque de dépendance vis-à-vis des technologies et des matières premières », a-t-elle dit, ajoutant que les priorités du bloc doivent être de renforcer son “propres capacités”. En dehors de cela, l’UE doit « diversifier l’approvisionnement en matières premières vers des fournisseurs fiables et dignes de confiance », dit-elle, sans fournir d’exemples concrets.