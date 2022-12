L’UE cherche à geler les actifs de la société mère de RT – médias

Le prochain paquet de sanctions contre Moscou interdira probablement également d’autres chaînes de télévision russes, rapporte EUObserver

Le neuvième paquet de sanctions de l’UE à venir frappera probablement les chaînes de médias russes – y compris RT – qui ont été accusées d’avoir posé “une menace pour l’ordre public et la sécurité de l’Union”, a rapporté lundi l’Observateur de l’UE, citant des projets de documents.

Selon le média, les législateurs cherchent à geler tous les actifs européens d’ANO TV-Novosti, la société mère de RT, qu’ils accusent d’avoir “gravement déformer et manipuler les faits.” Le prochain paquet imposerait également des sanctions personnelles à quelque 200 personnes et entreprises et révoquerait les licences de diffusion de trois chaînes russes – NTV/NTV Mir, Rossiya 1 et REN TV – qui ont également été accusées d’avoir tenté de “déstabiliser les pays de l’UE.”

Cette décision intervient alors que les chaînes de médias russes, dont RT et sa division de langue allemande RT DE, ont été critiquées par des responsables et des médias occidentaux pour avoir diffusé ce qu’ils appellent “la propagande” et “Points de discussion du Kremlin.”

RT, Sputnik et la plupart des autres grands organes d’information russes ont été interdits de diffusion dans l’UE depuis que Moscou a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine fin février. Cependant, une étude menée par le réseau éditorial allemand (RND) a révélé que de nombreux citoyens européens ont contourné les interdictions et continuent de lire et de regarder les chaînes via Telegram, YouTube et d’autres ressources.

Plus tôt ce mois-ci, l’Insider a rapporté qu’un sondage CeMAS a révélé que près de 44 % des Allemands soutenaient l’idée que “Poutine se battait contre l’élite mondiale, qui contrôle secrètement le monde.” Le point de vente a également trouvé un vaste réseau de chaînes Telegram en allemand partageant du contenu pro-russe.

Lire la suite L’UE finalise son plan de nouvelles sanctions anti-russes – Politico

Les responsables de l’UE appellent maintenant à des mesures plus décisives pour censurer le contenu russe au sein du bloc. Le chef adjoint du groupe parlementaire de l’Union, Andrea Lindholz, a suggéré de créer une commission spéciale chargée de recueillir et d’examiner des exemples de “Désinformation russe”.

“Maintenant que tout devient plus cher, il y a un risque que les gens deviennent plus réceptifs aux fake news pro-russes”, elle a expliqué.

Pendant ce temps, le secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes Ricardo Gutierrez a fustigé l’UE pour avoir censuré Spoutnik et RT sans passer par les régulateurs des médias d’État. Dans une interview accordée à France 24 la semaine dernière, il a averti qu’une telle approche menaçait la liberté de la presse en Europe.

« Les règles sont très claires dans ce domaine : si ces chaînes de télévision violent les règles de diffusion, en incitant à la haine par exemple, alors oui, elles doivent être interdites. Mais il ne suffit pas de dire qu’ils sont des propagandistes », Gutierrez a souligné.