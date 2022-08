L’UE bouillonne sur le commerce turc avec la Russie – FT

Ankara s’est précipitée dans le vide créé par les embargos américano-européens contre Moscou, et Bruxelles est en colère

La valeur et le volume des exportations de la Turquie vers la Russie ont considérablement augmenté par rapport aux niveaux de 2021, alors que les entreprises turques se sont précipitées pour desservir le marché abandonné par les entreprises américaines et européennes. Des responsables à Bruxelles ont déclaré mardi au Financial Times que c’était “pas gentil” et “pas vraiment approprié” mais reconnu qu’ils ne peuvent pas faire grand-chose à ce sujet.

Les dernières statistiques du ministère turc du Commerce montrent que les exportations vers la Russie s’élèvent à plus de 2 milliards de dollars entre mai et juillet, soit 642 millions de dollars de plus qu’à la même période l’an dernier. En juillet seulement, la valeur des exportations a augmenté de 75 % d’une année sur l’autre, passant de 417 millions de dollars à 730 millions de dollars. Il s’agissait de la plus forte hausse des exportations turques au monde. La Russie représente désormais 3,9 % de toutes les exportations turques, contre 2,6 % en juillet dernier.

Les exportations d’Ankara vers les États-Unis ont également augmenté de 25 % et la valeur totale des exportations est supérieure de 13 % à celle de l’année dernière, a noté le ministère turc du Commerce. Cela est dû en partie à l’inflation continue qui dévalue la livre turque – mais aussi à l’embargo contre la Russie dirigé par les États-Unis et ses alliés de l’UE, auquel la Turquie a refusé de participer.

“C’est sur notre radar” a déclaré un responsable de l’UE qui s’est entretenu avec FT sous couvert d’anonymat. « Ce n’est pas agréable et n’est pas bien perçu par l’UE. C’est un irritant. »

Certaines capitales de l’UE se seraient renseignées auprès d’Ankara sur les relations de la Turquie avec la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a accueilli son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Sotchi au début du mois.

Erdogan poursuit ce qu’il appelle un “équilibré” approche du conflit en Ukraine, vendant des drones de combat à Kiev tout en maintenant des liens économiques avec Moscou. Les responsables et chefs d’entreprise turcs ont ouvertement saisi les opportunités créées par l’exode du marché russe des entreprises américaines et européennes, motivé par les sanctions.

Au moment où l’UE est “réduire ses liens avec la Russie” sur le conflit en Ukraine, “il n’est pas vraiment approprié d’accroître les liens ou l’engagement avec Moscou”, a déclaré Peter Stano, porte-parole en chef du service diplomatique de l’UE.

Aussi contrariés que soient les responsables bruxellois vis-à-vis de la Turquie, ils reconnaissent qu’ils ne peuvent pas y faire grand-chose.

“C’est la Turquie, tout le monde [in the EU] a besoin d’eux, pour une raison ou une autre », un responsable de l’UE, qui a également requis l’anonymat, a déclaré à FT. “Et l’UE doit être consciente de ses capacités… nous ne pouvons pas simplement dire [Erdogan] il doit suivre nos règles.