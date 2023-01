L’UE avertit TikTok qu’il devrait se conformer à ses nouvelles réglementations en ligne ou faire face à une interdiction

L’UE fait pression sur TikTok pour qu’il se conforme à la loi sur les services numériques (DSA) récemment adoptée. Le DSA vise à améliorer la modération du contenu sur les plateformes de médias sociaux, notamment en créant une transparence sur les raisons pour lesquelles certains contenus ont été supprimés et sur la manière dont les annonceurs ciblent les utilisateurs.

Le commissaire européen Thierry Breton a déclaré à Shou Zi Chew que TikTok devait commencer à adhérer aux nouvelles règles bien avant la date limite du 1er septembre. Selon la nouvelle réglementation, les réseaux sociaux peuvent faire face à des amendes pouvant aller jusqu’à 6 % de leurs revenus annuels et les choses pourraient dégénérer en interdiction de la plate-forme d’opérer dans l’UE.

“Avec un public plus jeune vient une plus grande responsabilité”, a déclaré Breton à Chew. La porte-parole de TikTok, Caroline Greer, a tweeté que la plateforme s’engage à suivre les règles de la DSA, du GDPR et du code de pratique sur la désinformation.

Bon échange entre @shouchew & Le commissaire @ThierryBreton aujourd’hui. Nous nous sommes félicités de l’occasion de réitérer notre engagement envers la #DSA. Nous avons également souligné nos efforts pour assurer la conformité avec le GDPR et le code de pratique sur la désinformation. La sécurité de nos utilisateurs est primordiale https://t.co/GpUgcg6UuR – Caroline Greer (@CarolineGreer) 19 janvier 2023

Breton a écrit un article de blog intitulé « Certains médias sociaux sont-ils un loup déguisé », que vous pouvez lire ici. Il mentionne des plates-formes avec “de courtes vidéos présentant de la musique entraînante, des routines de danse et des effets visuellement attrayants”. Le message aborde les préoccupations concernant les données des utilisateurs de l’UE envoyées en dehors de l’UE et la manière dont la DSA vise à créer un espace numérique plus sûr pour tous les utilisateurs européens, en particulier les plus jeunes.

